18 Kasım 2020 yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1 yayın akışı

18 Kasım Çarşamba yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Mucize Doktor' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 18 Kasım Çarşamba Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı listesini hazırladık..

İşte 18 Kasım Çarşamba Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı…

ATV 18 Kasım Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman 00.20 Maria ile Mustafa 03.00 Kırgın Çiçekler 05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

KANAL D 18 Kasım Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Sihirli Annem

13:45 Gelinim Mutfakta

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:45 Hekimoğlu 02.00 Gelinim Mutfakta

STAR TV 18 Kasım Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro

18.40 Star Haber

20:00 Aykut Enişte

SHOW TV 18 Kasım Çarşamba Yayın Akışı

06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Yeni Gelin

11:45 Kalp Atışı

13:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Alev Alev

22:45 Şeflerin Savaşı



FOX TV 18 Kasım Çarşamba Yayın Akışı

08.00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12.45 Dostumun Dünyası

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber

20.00 Zümrüdüanka

23.15 Sen Çal Kapımı 02.15 Zuhal Topal'la Sofrada

04.00 Kadın 06.00 Şevkat Yerimdar





TV8 18 Kasım Çarşamba Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım 09:30 MasterChef Türkiye

14:15 Doya Doya Moda

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

00:15 Kırmızı Oda

02:30 Doya Doya Moda

04:30 8x8

05:15 Bilginiz Olsun



TRT1 18 Kasım Çarşamba Yayın Akışı

05:40 Seksenler

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Benim Adım Melek

13:40 Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler 19.00 Ana Haber

20:00 Benim Adım Melek

22:45 UEFA Uluslar Ligi Macaristan-Türkiye

23.45 UEFA Uluslar Ligi Macaristan-Türkiye 00.45 Payitaht "Abdülhamid" 03.40 Fazlası Zarar