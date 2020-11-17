18 Kasım 2020 yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1 yayın akışı
Yayın akışı ve 18 Kasım Çarşamba bugün hangi diziler var? sorusu internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Normalleşme süreciyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından, Kanallarda bugün neler var? Bugün hangi diziler var? gibi sorular trend aramalar arasına girdi. İşte, 18 Kasım Çarşamba Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1 yayın akışı..
18 Kasım Çarşamba yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Mucize Doktor' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 18 Kasım Çarşamba Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı listesini hazırladık..
İşte 18 Kasım Çarşamba Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı…
ATV 18 Kasım Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman 00.20 Maria ile Mustafa 03.00 Kırgın Çiçekler 05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
KANAL D 18 Kasım Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Sihirli Annem
13:45 Gelinim Mutfakta
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:45 Hekimoğlu 02.00 Gelinim Mutfakta
STAR TV 18 Kasım Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro
18.40 Star Haber
20:00 Aykut Enişte
SHOW TV 18 Kasım Çarşamba Yayın Akışı
06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Yeni Gelin
11:45 Kalp Atışı
13:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Alev Alev
22:45 Şeflerin Savaşı
FOX TV 18 Kasım Çarşamba Yayın Akışı
08.00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.45 Dostumun Dünyası
14.00 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber
20.00 Zümrüdüanka
23.15 Sen Çal Kapımı 02.15 Zuhal Topal'la Sofrada
04.00 Kadın 06.00 Şevkat Yerimdar
TV8 18 Kasım Çarşamba Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım 09:30 MasterChef Türkiye
14:15 Doya Doya Moda
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
00:15 Kırmızı Oda
02:30 Doya Doya Moda
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
TRT1 18 Kasım Çarşamba Yayın Akışı
05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Benim Adım Melek
13:40 Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler 19.00 Ana Haber
20:00 Benim Adım Melek
22:45 UEFA Uluslar Ligi Macaristan-Türkiye
23.45 UEFA Uluslar Ligi Macaristan-Türkiye 00.45 Payitaht "Abdülhamid" 03.40 Fazlası Zarar