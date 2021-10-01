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18 Kasım 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

18 Kasım 2021 Perşembe günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 18 Kasım 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...

18 Kasım 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 18 Kasım 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

18 KASIM 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

18 Kasım 2021 Perşembe günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 


01:00
America Mineiro - Atletico GO
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

01:00
Cuiaba Esporte - Internacional
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
01:00
Santos - Chapecoense
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

02:00
Fortaleza - Ceara
Brezilya Serie A
​​​​​​​Bilyoner TV

02:30
Juventude - Fluminense
Brezilya Serie A
​​​​​​​Bilyoner TV

02:30
Palmeiras - Sao Paulo
Brezilya Serie A
​​​​​​​Bilyoner TV

03:30
Flamengo - Corinthians
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

20:45
Breidablik - Zhytlobud
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

20:45
Wolfsburg - Juventus
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

23:00
Chelsea - Servette
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

23:00
Real Madrid - PSG
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
 

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