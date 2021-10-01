Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 18 Kasım 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

18 KASIM 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

18 Kasım 2021 Perşembe günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



01:00

America Mineiro - Atletico GO

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



01:00

Cuiaba Esporte - Internacional

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

01:00

Santos - Chapecoense

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



02:00

Fortaleza - Ceara

Brezilya Serie A

​​​​​​​Bilyoner TV



02:30

Juventude - Fluminense

Brezilya Serie A

​​​​​​​Bilyoner TV



02:30

Palmeiras - Sao Paulo

Brezilya Serie A

​​​​​​​Bilyoner TV



03:30

Flamengo - Corinthians

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

20:45

Breidablik - Zhytlobud

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi



20:45

Wolfsburg - Juventus

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube



23:00

Chelsea - Servette

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube



23:00

Real Madrid - PSG

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

