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18 Kasım 2022 Cuma burç yorumları | Boğa, yaşadıklarını gözden geçir, Terazi, hayatın yön vermek senin elinde!
Günlük burç 18 Kasım 2022 Cuma yorumları meraklıları tarafında araştırılmaya devam ediyor. Bugün burçlar bize neler söylüyor. Hangi burcu neler bekliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bugün neler bekliyor?
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