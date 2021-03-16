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18 Mart 2021 Perşembe bankalar açık mı, tatil mi? Perşembe günü bankalar çalışıyor mu?

18 Mart Perşembe günü tüm Türkiye'de Çanakkale Zaferi bir çok etkinlikle kutlanacak. Hafta içine denk gelen günde kamu ve özel bankaların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki; 18 Mart 2021 Perşembe bankalar açık mı, tatil mi? İşte yanıtı...

18 Mart 2021 Perşembe bankalar açık mı, tatil mi? Perşembe günü bankalar çalışıyor mu?

 Perşembe günü kamu kurumlarında ve bankalarda işlem yapacak olanlar Çanakkale Zaferi kutlamalarının yapılacağı 18 Mart 2021 tarihinde bankaların çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. 

18 MART 2021 PERŞEMBE BANKALAR AÇIK MIİ TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatiller arasında bulunmamaktadır. Bu nedenle de 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne denk gelen perşembe günü bankalar normal çalışma düzeniyle devam edecektir.

Ayrıca kargolar, PTT’ler, eczaneler, hastaneler ve diğer birçok kurumda aynı şekilde çalışma sistemlerini sürdürecek.

18 Mart 2021 Perşembe bankalar açık mı, tatil mi? Perşembe günü bankalar çalışıyor mu?

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Denizbank'ın tüm şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verilmektedir.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Akbank'ın tüm şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verilmektedir.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Ziraat Bankası'nın tüm şubelerinde 09.00-12.30/13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verilmektedir. 

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Halkbank'ın tüm şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verilmektedir.

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Garanti Bankası'nın tüm şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasında hizmet verilmektedir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Türkiye İş Bankası'nın tüm şubelerinde 09.00-12.30/13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verilmektedir.

YAPI KREDİ BANKASI BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Yapı Kredi Bankası'nın tüm şubelerinde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verilmektedir.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

QNB Finansbank'ın tüm şubelerinde 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet verilmektedir.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

TEB'in tüm şubelerinde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet verilmektedir.

İNG ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

İNG'nin tüm şubelerinde 09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet verilmektedir.

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