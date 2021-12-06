18 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 18 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 18 Mart 2022 Cuma maç programı...

18 MART 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

18 Mart 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



11:45

Newcastle Jets - Wellington Phoenix

Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

13:00

Yokohama Marinos - Sagan Tosu

Japonya J.League

Bilyoner TV

14:00

Çeyrek Final/Yarı Final Kura Çekimi

UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA.tv

15:30

Çeyrek Final/Yarı Final Kura Çekimi

UEFA Avrupa Ligi

UEFA.tv

16:00

Keşla - Sumqayıt

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

17:00

Çeyrek Final/Yarı Final Kura Çekimi

UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA.tv

17:00

İstanbulspor - Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

18:00

FC Minsk - Dinamo Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:37

Neftçi Bakü - Qabala

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

19:30

Radomlje - Bravo

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Radomlje - Bravo

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Ç.Rizespor - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Fatih Karagümrük - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00

Dragovoljac - Istra 1961

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Dublin - Bohemians 1905

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

20:00

KGHM Zaglebie - Warta

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:30

Erzgebirge Aue - Karlsruhe

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:30

St.Pauli - Heidenheim

Almanya Bundesliga 2

Tivibu Spor 2, Bein Sports 3, Bilyoner TV

20:30

Aus Lustenau - Rapid Wien 2

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Austria II - St.Polten

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Horn - Lafnitz

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Vorwarts Steyr - Grazer

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Esbjerg - Lyngby

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

F.Amager - Hobro

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Fredericia - Koge

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Helsingor - Jammerbugt

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Nykobing - AC Horsens

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Vendsyssel - Hvidovre IF

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:45

Sassuolo - Spezia

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:00

Heerenveen - Heracles

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:00

Almere - Den Bosch

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

ADO Den Haag - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

De Graafschap - Maastricht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Helmond - NAC Breda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Jong Ajax - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Jong PSV - Roda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Jong Utrecht - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Oss - Excelsior

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

SC Telstar - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Mouscron - Deinze

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

22:25

Amstetten - Innsbruck

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

22:30

Bochum - Monchengladbach

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:30

Pogon Szczecin - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

22:45

St.Gilloise - Oostende

Belçika Pro League

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

22:45

Derry City - St. Patricks

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:45

Drogheda - Dundalk

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:45

Shelbourne - Finn Harps

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:45

Dunfermline - Morton

İskoçya Championship

Bilyoner TV

23:00

Wolverhampton - Leeds United

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

23:00

Genoa - Torino

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

23:00

St. Etienne - Troyes

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

23:00

Athletic Bilbao - Getafe

İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:00

Shamrock Rovers - Sligo Rovers

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

23:00

Huesca - Burgos

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

23:15

Vizela - Famalicao

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:30

San Martin - Carlos Mannucci

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV