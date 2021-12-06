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  3. 18 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

18 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

18 Mart 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 18 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

18 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 18 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 18 Mart 2022 Cuma maç programı...

18 MART 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG  KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

18 Mart 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


11:45
Newcastle Jets - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

13:00
Yokohama Marinos - Sagan Tosu
Japonya J.League

 Bilyoner TV

14:00
Çeyrek Final/Yarı Final Kura Çekimi
UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA.tv

15:30
Çeyrek Final/Yarı Final Kura Çekimi
UEFA Avrupa Ligi

UEFA.tv

16:00
Keşla - Sumqayıt
Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

17:00
Çeyrek Final/Yarı Final Kura Çekimi
UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA.tv

17:00
İstanbulspor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

18:00
FC Minsk - Dinamo Minsk
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:37
Neftçi Bakü - Qabala
Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

19:30
Radomlje - Bravo
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
Radomlje - Bravo
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
Ç.Rizespor - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00
Fatih Karagümrük - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00
Dragovoljac - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
Dublin - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

20:00
KGHM Zaglebie - Warta
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:30
Erzgebirge Aue - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:30
St.Pauli - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2

Tivibu Spor 2, Bein Sports 3, Bilyoner TV

20:30
Aus Lustenau - Rapid Wien 2
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30
Austria II - St.Polten
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30
Horn - Lafnitz
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30
Vorwarts Steyr - Grazer
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30
Esbjerg - Lyngby
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30
F.Amager - Hobro
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30
Fredericia - Koge
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30
Helsingor - Jammerbugt
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30
Nykobing - AC Horsens
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30
Vendsyssel - Hvidovre IF
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:45
Sassuolo - Spezia
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:00
Heerenveen - Heracles
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:00
Almere - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00
ADO Den Haag - Volendam
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00
De Graafschap - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00
Helmond - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00
Jong Ajax - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00
Jong PSV - Roda
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00
Jong Utrecht - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00
Oss - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00
SC Telstar - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00
Mouscron - Deinze
Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

22:25
Amstetten - Innsbruck
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

22:30
Bochum - Monchengladbach
Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:30
Pogon Szczecin - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

22:45
St.Gilloise - Oostende
Belçika Pro League

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

22:45
Derry City - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:45
Drogheda - Dundalk
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:45
Shelbourne - Finn Harps
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:45
Dunfermline - Morton
İskoçya Championship

Bilyoner TV

23:00
Wolverhampton - Leeds United
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

23:00
Genoa - Torino
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

23:00
St. Etienne - Troyes
Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

23:00
Athletic Bilbao - Getafe
İspanya La Liga

 Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:00
Shamrock Rovers - Sligo Rovers
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

23:00
Huesca - Burgos
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

23:15
Vizela - Famalicao
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:30
San Martin - Carlos Mannucci
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

  

Bölge Gündem Editör Ekibi
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