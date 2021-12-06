18 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
18 Mart 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 18 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 18 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 18 Mart 2022 Cuma maç programı...
18 MART 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
18 Mart 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
11:45
Newcastle Jets - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi
Bein Sports 4, Bilyoner TV
13:00
Yokohama Marinos - Sagan Tosu
Japonya J.League
Bilyoner TV
14:00
Çeyrek Final/Yarı Final Kura Çekimi
UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA.tv
15:30
Çeyrek Final/Yarı Final Kura Çekimi
UEFA Avrupa Ligi
UEFA.tv
16:00
Keşla - Sumqayıt
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
17:00
Çeyrek Final/Yarı Final Kura Çekimi
UEFA Avrupa Konferans Ligi
UEFA.tv
17:00
İstanbulspor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
18:00
FC Minsk - Dinamo Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:37
Neftçi Bakü - Qabala
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
19:30
Radomlje - Bravo
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Radomlje - Bravo
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Ç.Rizespor - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Fatih Karagümrük - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
Dragovoljac - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Dublin - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
20:00
KGHM Zaglebie - Warta
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
20:30
Erzgebirge Aue - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
20:30
St.Pauli - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2
Tivibu Spor 2, Bein Sports 3, Bilyoner TV
20:30
Aus Lustenau - Rapid Wien 2
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Austria II - St.Polten
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Horn - Lafnitz
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Vorwarts Steyr - Grazer
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Esbjerg - Lyngby
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
F.Amager - Hobro
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Fredericia - Koge
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Helsingor - Jammerbugt
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Nykobing - AC Horsens
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Vendsyssel - Hvidovre IF
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:45
Sassuolo - Spezia
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
22:00
Heerenveen - Heracles
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
22:00
Almere - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
ADO Den Haag - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
De Graafschap - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Helmond - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Jong Ajax - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Jong PSV - Roda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Jong Utrecht - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Oss - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
SC Telstar - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Mouscron - Deinze
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
22:25
Amstetten - Innsbruck
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
22:30
Bochum - Monchengladbach
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV
22:30
Pogon Szczecin - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
22:45
St.Gilloise - Oostende
Belçika Pro League
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
22:45
Derry City - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:45
Drogheda - Dundalk
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:45
Shelbourne - Finn Harps
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:45
Dunfermline - Morton
İskoçya Championship
Bilyoner TV
23:00
Wolverhampton - Leeds United
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
23:00
Genoa - Torino
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
23:00
St. Etienne - Troyes
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 1, Bilyoner TV
23:00
Athletic Bilbao - Getafe
İspanya La Liga
Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
23:00
Shamrock Rovers - Sligo Rovers
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
23:00
Huesca - Burgos
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
23:15
Vizela - Famalicao
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:30
San Martin - Carlos Mannucci
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV