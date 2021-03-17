18 Mart Çanakkale şehitleri anısına künye oluşturma | İstiklalden istikbale Çanakkale künyesi nasıl oluşturulur, yapılır?

Osman Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndan elde ettiği Çanakkale Zaferi'nin 106.yıl dönümü kutlanacak. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı 18 Mart öncesi şehitler anısına online künye oluşturmak isteyenler için özel bir internet sitesi kurdu. Bu site üzerinden istenen bilgileri dolduran vatandaşlar 18 Mart Çanakkale Zaferinin kahramanları şehitleri anmak için hatıra künyesi oluşturacaklar. Künye oluşturmak isteyenler de 18 Mart Çanakkale şehitleri anısına künye oluşturma | İstiklalden istikbale Çanakkale künyesi nasıl oluşturulur? diye internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyorlar.

18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANISINA KÜNYE OLUŞTURMA | İSTİKLALDEN İSTİKBALE ÇANAKKALE KÜNYESİ NASIL OLUŞTURULUR, YAPILIR?

18 Mart Çanakkale şehitleri anısına künye oluşturmak için https://www.18martetkinlikleri.com/hatira-kunyesi sitesine giriş yapın. Künyenizi oluşturmak için belirtilen kısımlara adınızı, soyadını, doğum yerinizi, kan grubunuzu ve e posta adresinizi yazın. Daha sonra Künyemi Oluştur seçeneğine tıklayın ve künyenizi oluşturun. Daha sonra künyeniz oluşturulacak, bilgisayarınıza veya telefonunuza indirilecek.

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