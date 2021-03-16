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  3. 18 Mart Çanakkale Zaferi okullar tatil mi? 18 Mart resmi tatil mi 2021?

18 Mart Çanakkale Zaferi okullar tatil mi? 18 Mart resmi tatil mi 2021?

Kademeli Normalleşme ile birlikte okullarda yüz yüze eğitime başlandı. Dersler uzaktan ve yüz yüze devam ederken 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamalarına da kısa bir süre kaldı. Veli ve öğrenciler 18 Mart günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki MEB'den konuya ilişkin bir açıklama yapıldı mı? İşte detaylar...

18 Mart Çanakkale Zaferi okullar tatil mi? 18 Mart resmi tatil mi 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her eğitim yılının başında resmi tatil günlerini paylaşıyor. Peki 18 Mart Çanakkale Zaferi okullar tatil mi? 18 Mart yüz yüze eğitim var mı? 18 Mart resmi tatil mi 2021?

18 MART RESMİ TATİL Mİ 2021?

18 Mart Çanakkale Zaferi, resmi tatil değildir. 

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sözleri18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sözleri

18 Mart Çanakkale Zaferi okullar tatil mi? 18 Mart resmi tatil mi 2021?

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ OKULLAR TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin resmi tatil olmaması nedeniyle eğitim ve öğretim bu tarihte devam edecektir.

18 Mart Çanakkale Zaferi anlam ve önemi18 Mart Çanakkale Zaferi anlam ve önemi

2021 RESMİ TATİLLER

1 OCAK YILBAŞI Cuma günü

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü

12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü

13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Perşembe

14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Cuma

15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ  Perşembe GÜNÜ

19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)

20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Salı

21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Çarşamba

22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe

23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Cuma

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma

18 Mart Çanakkale Zaferi okullar tatil mi? 18 Mart resmi tatil mi 2021?

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