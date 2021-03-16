18 Mart Çanakkale Zaferi okullar tatil mi? 18 Mart resmi tatil mi 2021?
Kademeli Normalleşme ile birlikte okullarda yüz yüze eğitime başlandı. Dersler uzaktan ve yüz yüze devam ederken 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamalarına da kısa bir süre kaldı. Veli ve öğrenciler 18 Mart günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki MEB'den konuya ilişkin bir açıklama yapıldı mı? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her eğitim yılının başında resmi tatil günlerini paylaşıyor. Peki 18 Mart Çanakkale Zaferi okullar tatil mi? 18 Mart yüz yüze eğitim var mı? 18 Mart resmi tatil mi 2021?
18 MART RESMİ TATİL Mİ 2021?
18 Mart Çanakkale Zaferi, resmi tatil değildir.
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18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ OKULLAR TATİL Mİ?
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin resmi tatil olmaması nedeniyle eğitim ve öğretim bu tarihte devam edecektir.
18 Mart Çanakkale Zaferi anlam ve önemi
2021 RESMİ TATİLLER
1 OCAK YILBAŞI Cuma günü
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü
12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü
13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Perşembe
14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Cuma
15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ Perşembe GÜNÜ
19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)
20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Salı
21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Çarşamba
22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe
23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Cuma
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi
28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma