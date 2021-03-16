18 Mart Çanakkale Zaferi okullar tatil mi? 18 Mart resmi tatil mi 2021? Kademeli Normalleşme ile birlikte okullarda yüz yüze eğitime başlandı. Dersler uzaktan ve yüz yüze devam ederken 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamalarına da kısa bir süre kaldı. Veli ve öğrenciler 18 Mart günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki MEB'den konuya ilişkin bir açıklama yapıldı mı? İşte detaylar...

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