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18 Mart Çanakkale Zaferi okullar tatil mi 2022? 18 Mart resmi tatil mi 2022?

18 Mart Çanakkale Zaferi okullar tatil mi 2022? soru başlığı öğrenciler tarafından merakla araştırılırken, 18 Mart resmi tatil mi 2022? sorusu da çalışanlar tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar...

18 Mart Çanakkale Zaferi okullar tatil mi 2022? 18 Mart resmi tatil mi 2022?

18 Mart Çanakkale Zaferi okullar tatil mi 2022? sorusu merak edildi. Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünde şehitlerimizi anmaya devam ediyoruz. Bununla birlikte 18 Mart'a dair merak edilen konu başlıkları da araştırılmaya başlandı. Peki, 18 Mart resmi tatil mi 2022? Haberimizde, özel güne dair merak edilen tüm soruların yanıtlarına yer verdik. İşte detaylar..

18 Mart Çanakkale Zaferi okullar tatil mi 2022? 18 Mart resmi tatil mi 2022?

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ OKULLAR TATİL Mİ 2022?

Öğrenciler tarafından en çok merak edilen soruların başında okulların tatil olup olmadığı geliyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin resmi tatil olmaması nedeniyle eğitim ve öğretim bu tarihte devam edecektir. Öğrenciler 23 Nisan'da tatil yapacak ancak, 23 Nisan da bu yıl Cumartesi gününe denk geldiğinden, 19 Mayıs 2022 Perşembe günü tam anlamıyla tatil yapacaklar.

18 Mart Çanakkale Zaferi okullar tatil mi 2022? 18 Mart resmi tatil mi 2022?

18 MART RESMİ TATİL Mİ 2022?

18 Mart Resmi tatil günleri arasında yer almıyor. 

2022 RESMİ TATİLLER

1 OCAK YILBAŞI 

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) 

13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ 

14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ 

15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ 

19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ

20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ

21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ

22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ 

23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

18 Mart Çanakkale Zaferi okullar tatil mi 2022? 18 Mart resmi tatil mi 2022?

EN GÜZEL 18 MART ŞİİRLERİ

18 Mart Çanakkale

Bulutlar sarmıştı her yanı,
Kapkara bir geceydi,
Yağmur,bardaktan boşalırcasına,
Sağnak gibi yağıyordu,
Yedi düvelin gemilerinden yükselen,
Top,tüfek sesleri,
Her yanı inletiyordu,
Mustafa Kemalin askerleri,
Aslanlar gibi dövüşüyordu,
Ve Çanakkale kahramanca,
Düşmana selam veriyordu,

Kükrüyordu tepeden,
Mustafa Kemal,
Vatanıma ayak basacaksa düşman,
Yaşamanın ne gereği var,
En son nefer ölünceye kadar,
Dövüşeceksiniz aslanlar,
Görecek bütün dünya,
Ne aslanlar doğururmuş,
Emineler,Hatçeler,Ayşeler,Fatmalar.

Ali Osman Yılmaz

18 Mart Çanakkale Zaferi okullar tatil mi 2022? 18 Mart resmi tatil mi 2022?

Çanakkale

Gün geçmiş,yıl geçmiş ne yazar.
Her karış torağında bin,şehit bir mezar.
Yeryüzünde yaşadıkça,tek dişi canavar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Sen rahat uyu ey şanlı şehit.
Gölgesinde gölgelen al bayrağın.
Hangi kem göz sana edebilir nazar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Yedi cihana yeter yazdığın destan.
Gök kubbe ay,yıldız sana verir selam.
Çanakkaleyi düşmana yaptınya mezar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Dünya döndükçe Çanakkale yine geçilmez.
Kanınla suladın toprağı hangi canlı seni bilmez.
Sen yazdın cihana şanlı tarihi artık kim bozar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Şefik Aydemir

YİĞİDİM / ŞEHİDİM

Bakmakla bilinmez kıymetim/kadrim
Her karşı toprağım kutsaldır benim
Uğruma binlerce şehitler verdin
Al kanla yazıldı tarih defterim

Vurulup koynumda yatan yiğidim
Kıyamette elbet sana şahidim
Bu vatan uğruna gitti gençliğin
Göklerden verildi rütben şehidim

Vatan bir cehennem gibi yanıyor
Dünya bizi mağlup olmuş sanıyor
Suskun duran millet bir uyanıyor
İttifaklar Mehmetçiği tanıyor

Kahramanlar burda çoktur seçilmez
Şehitlik şerbeti kolay içilmez
Bir nefes anında umman geçilir
Bilinir ki Çanakkale geçilmez

Burası Türklerin ebedi yurdu
Her Mehmet bir tabur düşman vurdu
Böylece tüm dünya şanın duydu
Yedi Düvel mecbur selama durdu

Dinle beni dinle anla ey gencim
Yiğitler koynumda artar direncim
Atanın yazdı takvime göre
Seninle akranım ben de çok gencim

Huzurla şad olsun ruhu atanın
Pişman oldu soyu bana çatanın
Sonsuza dek sana kutsal vatanım
(Bu)Övünç binlerce kefensiz yatanın

Ey gencim ecdadın bedel ödedi
Uğratma namerdi yurduma dedi
Üzme sen Ata’nı incitme emi

Görevi ilahi bilincindendi
Şöhreti saygıyla söylenip geldi

Zeki İ. KIZILIŞIK

18 Mart Çanakkale Zaferi okullar tatil mi 2022? 18 Mart resmi tatil mi 2022?

Çanakkale Destanı (2)

Yıl 1915
18'indeyiz Martın.
Kendine gel biraz!
Pek tekin değildi Çanakkale'nin suyu,
Geçilmez bu boğaz...
Geçilmez bu boğaz...
Bizi
Ne topun yıldırır,
Ne kurşunun.
Çünkü artık
Başladı cengimiz.
Er meydanında bulunmaz dengimiz...
Sen misin Mustafa Kemal'im ileri diyen?
İşte fırladık siperden.
Sırtına yüklenmiş kahraman
Seyit 276 kiloluk mermiyi,
Koşuyor bataryasına ateşler içinden.
Bu mermi denizlere gömecek Elizabet'i Buvet'i...
Yanıyor bugün Anafartalar yanıyor,
Denizler yanıyor,
Dağlar yanıyor.
Zafer bizimdir artık
Düşman zırhlıları batıyor...
Türk'üm,
Muzaffer olarak doğmuşuz bir kere.
Bir karış toprak uğruna Kimimiz şehit oluruz.
Kimimiz gazi.
Hiç değişmez bu yazı.
Dünyada her yer geçilir belki
Lâkin geçilmez Çanakkale Boğazı...

Fahri ERSAVAŞ

18 Mart Çanakkale Zaferi okullar tatil mi 2022? 18 Mart resmi tatil mi 2022?

Çanakkale Geçilmez

Çanakkale dediğin manasızdır sanma sen
Ordaki şehitlerdir tarihlere şan veren
Vatan toprağı için can ile serden geçen
Korkuyor bu kafirler tüyleri diken diken

Su üstü mayın dolu nusret toplar mayını
Bir yandan Elizabeth düşünüyor canını
Komayacağız yerde şehitlerin kanını
Korku bilmez bu millet artıracak şanını

Mehmedoğlu Seyyid'in mermiyi kaldırışı
Dünya durdu, dönmüyor seyreyliyor yarışı
Anlayacak kafirler bucağı ve karışı
Türküm başkaldırdı ki zaferdir haykırışı

Gaza, cihad nasib et Türk milletine ya Rab!
Anzak, Hindu, İngiliz... Hepsi harab ve bitab
Her renk, her dil, her kıta bilsin ki bu kutlu ab
Çanakkale suyu bu ne Rum dinler ne Arab

Anafarta, Dardanos, Boğalı, Seddülbahir
Türktedir bu topraklar dünyada evvel ahir
Kayboldu İngilizler bilinmiyor nerdedir
'Çanakkale Geçilmez' bu da açık gerçektir

Samet Mehmet Bora

Çanakkale Kahramanları

Malım, mülküm
Eşim, dostum
Yarim demediniz
Hiç tereddütsüz
Gidip can verdiniz
Elimde bardağım
Çayımı rahat içebiliyorsam
Çünkü siz orda öldünüz
Daha onbeşinde, onaltısında
Kurşunlara yürüdünüz
Helal edin hakkınızı
Yapabildiğim tek şey bugün
Bir Elhamla, iki damla gözyaşı
Ruhunuz şadolsun
Çanakkale Kahramanları

18 Mart Çanakkale Zaferi okullar tatil mi 2022? 18 Mart resmi tatil mi 2022?

Ayşe Adlım

Her şeyi hesaplayıp yurdumuzu böldüler
Bizi yok etmek için sürülerle geldiler
Türk’ü tanımadılar gafletlere daldılar
Mehmetçiği görünce kanı dondu kurudu
Mehmetçik şehit oldu vatanını korudu

Düşmanlar tekniğiyle işini kolay sandı
Her taraf cehennemdi ateş barut ve kandı
Çanakkale geçilmez; o ne müthiş destandı
Can verdi Mehmetçikler vatanını korudu
Ya ölüm Ya istiklâl; buydu şartı şurutu

Cephede her yer müthiş, kan barut kokuyordu
Mehmetçik mermisizdi süngüyü takıyordu
Ölüme emir almış dualar okuyordu
Taarruz için değil ölmek için yürüdü
Düşmana dehşet saldı vatanını korudu

İşte böyle ölümü ölümsüzlük bilmişler
Ne engin iman gücü, ölürkende gülmüşler
Anladı ki düşmanlar yanlış yere gelmişler
Onları aynı anda büyük korku bürüdü
Bizim şehitler ölmez onlar öldü çürüdü

Der Mikdatî askerin her biri bil ki zahit
Cengaverce savaştı vatan uğrunda şehit
Kazanmayı bildiler imanlarıydı ahit
Şadolsun ecdadımız vatanını korudu
Ölen düşmanları da Mehmetçikler kürüdü

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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