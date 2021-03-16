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18 Mart Çanakkale zaferi resmi tatil mi 2022? 18 Mart 2022 Cuma

18 Mart Çanakkale zaferi resmi tatil mi 2022? sorusu18 Mart Çanakkale zaferinin yaklaşmasıyla araştırılmaya başlandı.18 Mart'ın resmi tatil olup olmadığı da merak konusu oldu. Haberimizden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz...

18 Mart Çanakkale zaferi resmi tatil mi 2022? 18 Mart 2022 Cuma

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının saygı, rahmet ve minnetle anılacağı bu özel günde vatandaşlar 18 Mart'ın resmi tatil günleri arasında olup olmadığını merak etti. İşte detaylar...

18 Mart Çanakkale zaferi resmi tatil mi 2022? 18 Mart 2022 Cuma

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ RESMİ TATİL Mİ 2022? 

18 Mart Çanakkale Zaferi, resmi tatiller arasında yer almamaktadır. Bu kapsamda 18 Mart 2022 Cuma günü bankalar ve kamu kurumları 18 Mart günü mesailerine devam ederek vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

18 Mart Çanakkale zaferi resmi tatil mi 2022? 18 Mart 2022 Cuma

Öte yandan okullar açık olacak, öğrenciler eğitimlerine devam edecekler.

18 Mart Çanakkale zaferi resmi tatil mi 2022? 18 Mart 2022 Cuma​​​​​​​

18 Mart 2021 Perşembe bankalar açık mı, tatil mi? Perşembe günü bankalar çalışıyor mu?18 Mart 2021 Perşembe bankalar açık mı, tatil mi? Perşembe günü bankalar çalışıyor mu?

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Tayfun Altuntaş
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