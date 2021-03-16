18 Mart Çanakkale zaferi resmi tatil mi 2022? 18 Mart 2022 Cuma​​​​​​​

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının saygı, rahmet ve minnetle anılacağı bu özel günde vatandaşlar 18 Mart'ın resmi tatil günleri arasında olup olmadığını merak etti. İşte detaylar...

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ RESMİ TATİL Mİ 2022?

18 Mart Çanakkale Zaferi, resmi tatiller arasında yer almamaktadır. Bu kapsamda 18 Mart 2022 Cuma günü bankalar ve kamu kurumları 18 Mart günü mesailerine devam ederek vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

Öte yandan okullar açık olacak, öğrenciler eğitimlerine devam edecekler.

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