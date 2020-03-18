18 Mart Çarşamba DHA Spor Gündemi
Taraftarlar, "Stres atabileceğimiz bir maçımız vardı, ona da gidemiyoruz... İnşallah bu beladan kurtuluruz" yorumunda bulundular.
(ÖZEL) Göztepe taraftarı koronavirüs nedeniyle maçı evde izledi
Taraftarlar, "Stres atabileceğimiz bir maçımız vardı, ona da gidemiyoruz... İnşallah bu beladan kurtuluruz" yorumunda bulundular.
Teknik direktörlerden maç sonu "koronavirüs" yorumu
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman: İnsanın kıymeti, değeri ve canı dünyalarla ölçülemez
Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: Oyuncuları maça hazırlamak kolay değil. Yabancılar için daha zor bir durum. Pazar günü maç varmış gibi hazırlanacağız. Ne karar çıkarsa saygı duyacağız"
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
- Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılar, Fraport-Tav Antalyaspor maçı çalışmalarına devam edecek.
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.
TFF 2'NCİ LİG 23'ÜNCÜ HAFTA ERTELEME MAÇLARI
14.30 Gümüşhanespor- Başkent Akademi
14.30 Hekimoğlu Trabzon - GMG Kırklarelispor
14.30 Van Spor - Ergene Velimeşe Spor
TFF 3'ÜNCÜ LİG 22'NCİ HAFTA ERTELEME MAÇLARI
14.30 Artvin Hopaspor - Sultanbeyli Belediye Spor
14.30 Yomra Spor - Serik Belediyespor
14.30 Elazığ Belediye Spor - Cizre Spor
14.30 Fatsa Belediyespor - Kozan Spor
14.30 Pazarspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor
Kaynak: DHA
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