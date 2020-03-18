18 Mart Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Göztepe taraftarı koronavirüs nedeniyle maçı evde izledi

Taraftarlar, "Stres atabileceğimiz bir maçımız vardı, ona da gidemiyoruz... İnşallah bu beladan kurtuluruz" yorumunda bulundular.

Teknik direktörlerden maç sonu "koronavirüs" yorumu

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman: İnsanın kıymeti, değeri ve canı dünyalarla ölçülemez

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: Oyuncuları maça hazırlamak kolay değil. Yabancılar için daha zor bir durum. Pazar günü maç varmış gibi hazırlanacağız. Ne karar çıkarsa saygı duyacağız"

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

- Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılar, Fraport-Tav Antalyaspor maçı çalışmalarına devam edecek.

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.

TFF 2'NCİ LİG 23'ÜNCÜ HAFTA ERTELEME MAÇLARI

14.30 Gümüşhanespor- Başkent Akademi

14.30 Hekimoğlu Trabzon - GMG Kırklarelispor

14.30 Van Spor - Ergene Velimeşe Spor

TFF 3'ÜNCÜ LİG 22'NCİ HAFTA ERTELEME MAÇLARI

14.30 Artvin Hopaspor - Sultanbeyli Belediye Spor

14.30 Yomra Spor - Serik Belediyespor

14.30 Elazığ Belediye Spor - Cizre Spor

14.30 Fatsa Belediyespor - Kozan Spor

14.30 Pazarspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Kaynak: DHA