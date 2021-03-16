18 Mart ile ilgili şiir okul öncesi 2021
Coşkuyla kutlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde her yıl çeşitli etkinlikler düzenlenerek şiirler okunur. 18 Mart'ın yaklaşmasıyla birlikte en çok aratılan konular arasında 18 Mart ile ilgili şiir okul öncesi 2021 oldu. Bizler de sizin için çocuklarınızın ezberleyip okuyabileceği şiirleri haberimizde derledik...
Çanakkale’nin deniz ve kara savaşları; Türk Ulusal tarihinin 1800’lü yıllarının hemen çoğunluğunda görülen yenilgilerden sonra askeri ve siyasal varlığını bir kez daha kanıtladığı savaşlardır. Büyük zaferin yıldönümünde, savaşta hayatını kaybeden şehitlere, Atatürk’e ve silah arkadaşlarına şükranlar sunulacak Zaman yaklaştıkça herkesi saran heyecanla birlikte sık sık aranan konular arasında 18 Mart ile ilgili şiir okul öncesi 2021 oldu. Peki okul öncesi Çanakkale Zaferi şiirleri nelerdir? Haberimizde...
18 MART İLE İLGİLİ ŞİİR OKUL ÖNCESİ 2021
ÇANAKKALE DİYARINDA
Denize takılan kilit
Dünyayı kaldıran yiğit
Alaylar var toptan şehit
Çanakkale diyarında
Kahraman şehit çavuşlar
Şehitliğe uçan kuşlar
Savaşta yeni buluşlar
Çanakkale diyarında
ZAFER TÜRKÜSÜ
Yaşamaz ölümü göze almayan,
Zafer, göz yummadan koşana gider. Bayrağa kanının alı çalmayan,
Gözyaşı boşana boşana gider!
Kazanmak istersen sen de zaferi, Gürleyen sesinle doldur gökleri,
Zafer dedikleri kahraman peri, Susandan kaçar da coşana gider.
Bu yolda herkes bir, ey delikanlı,
Diriler şerefli, ölüler şanlı!
Yurt için dövüşen başı dumanlı,
Her zaman bu şandan, o şana gider.
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
18 MART ÇANAKKALE
BuIutIar sarmıştı her yanı,
Kapkara bir geceydi,
Yağmur, bardaktan boşaIırcasına,
Sağnak gibi yağıyordu,
Yedi düveIin gemiIerinden yükseIen,
Top, tüfek sesIeri,
Her yanı inIetiyordu,
Mustafa KemaIin askerIeri,
AsIanIar gibi dövüşüyordu,
Ve ÇanakkaIe kahramanca,
Düşmana seIam veriyordu,
Kükrüyordu tepeden,
Mustafa KemaI,
Vatanıma ayak basacaksa düşman,
Yaşamanın ne gereği var,
En son nefer öIünceye kadar,
Dövüşeceksiniz asIanIar,
Görecek bütün dünya,
Ne asIanIar doğururmuş,
EmineIer, HatçeIer, AyşeIer, FatmaIar.
ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ
Çanakkale içinde vurdular beni
Ölmeden mezara koydular beni
Of gençliğim eyvah
Çanakkale köprüsü dardır geçilmez
Al kan olmuş suları bir tas içilmez
Of gençliğim eyvah
Çanakkale içinde aynalı çarşı
Anne ben gidiyorum düşmana karşı
Of gençliğim eyvah
Çanakkale içinde bir dolu testi
Anneler babalar ümidi kesti
Of gençliğim eyvah
Çanakkale’den çıktım yan basa basa
Ciğerlerim çürüdü kan kusa kusa
Of gençliğim eyvah
Çanakkale içinde sıra söğütler
Altında yatıyor aslan yiğitler
Of gençliğim eyvah
Çanakkale’den çıktım başım selamet
Anafarta’ya varmadan koptu kıyamet
Of gençliğim eyvah