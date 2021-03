Çanakkale’nin deniz ve kara savaşları; Türk Ulusal tarihinin 1800’lü yıllarının hemen çoğunluğunda görülen yenilgilerden sonra askeri ve siyasal varlığını bir kez daha kanıtladığı savaşlardır. Büyük zaferin yıldönümünde, savaşta hayatını kaybeden şehitlere, Atatürk’e ve silah arkadaşlarına şükranlar sunulacak Zaman yaklaştıkça herkesi saran heyecanla birlikte sık sık aranan konular arasında 18 Mart ile ilgili şiir okul öncesi 2021 oldu. Peki okul öncesi Çanakkale Zaferi şiirleri nelerdir? Haberimizde...

18 MART İLE İLGİLİ ŞİİR OKUL ÖNCESİ 2021

ÇANAKKALE DİYARINDA

Denize takılan kilit

Dünyayı kaldıran yiğit

Alaylar var toptan şehit

Çanakkale diyarında

Kahraman şehit çavuşlar

Şehitliğe uçan kuşlar

Savaşta yeni buluşlar

Çanakkale diyarında

ZAFER TÜRKÜSÜ

Yaşamaz ölümü göze almayan,

Zafer, göz yummadan koşana gider. Bayrağa kanının alı çalmayan,

Gözyaşı boşana boşana gider!

Kazanmak istersen sen de zaferi, Gürleyen sesinle doldur gökleri,

Zafer dedikleri kahraman peri, Susandan kaçar da coşana gider.

Bu yolda herkes bir, ey delikanlı,

Diriler şerefli, ölüler şanlı!

Yurt için dövüşen başı dumanlı,

Her zaman bu şandan, o şana gider.

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

18 MART ÇANAKKALE

BuIutIar sarmıştı her yanı,

Kapkara bir geceydi,

Yağmur, bardaktan boşaIırcasına,

Sağnak gibi yağıyordu,

Yedi düveIin gemiIerinden yükseIen,

Top, tüfek sesIeri,

Her yanı inIetiyordu,

Mustafa KemaIin askerIeri,

AsIanIar gibi dövüşüyordu,

Ve ÇanakkaIe kahramanca,

Düşmana seIam veriyordu,

Kükrüyordu tepeden,

Mustafa KemaI,

Vatanıma ayak basacaksa düşman,

Yaşamanın ne gereği var,

En son nefer öIünceye kadar,

Dövüşeceksiniz asIanIar,

Görecek bütün dünya,

Ne asIanIar doğururmuş,

EmineIer, HatçeIer, AyşeIer, FatmaIar.

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ

Çanakkale içinde vurdular beni

Ölmeden mezara koydular beni

Of gençliğim eyvah

Çanakkale köprüsü dardır geçilmez

Al kan olmuş suları bir tas içilmez

Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde aynalı çarşı

Anne ben gidiyorum düşmana karşı

Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde bir dolu testi

Anneler babalar ümidi kesti

Of gençliğim eyvah

Çanakkale’den çıktım yan basa basa

Ciğerlerim çürüdü kan kusa kusa

Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde sıra söğütler

Altında yatıyor aslan yiğitler

Of gençliğim eyvah

Çanakkale’den çıktım başım selamet

Anafarta’ya varmadan koptu kıyamet

Of gençliğim eyvah