18 Mart Meteoroloji uyardı! Yağmur, don ve buzlanma bekleniyor
Yapılan son tahminlere göre göre hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede düşerken yurdun iç ve doğu kesimlerinde hafta başından beri etkisini sürdüren kar yağışlı havanın Marmara ve Ege Bölgesi’nin doğusunda da bugünden itibaren etkili olması bekleniyor. Bununla birlikte İstanbul ve birçok il için saat verilip yağmur uyarısı yapıldı.
Meteoroloji’den yapılan son uyarılara göre, Güney Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun Güneyinde fırtına beklenirken, Güney Doğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun Güneyindeki kuvvetli yağışlara dikkat edilmesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Erzurum, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Erzurum, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) yağmur ve sağanak, rakımı 1500 m ve üzeri yerlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20-40 cm) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI: Trakya, Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevreleri ile zamanla bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Trakya ile bölgenin doğusunun yükseklerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmurlu
KOCAELİ °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
MARMARA
Az bulutlu, iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 15°C
Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı
HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile zamanla bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
KAYSERİ °C, -1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
SİVAS °C, -1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 3°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
DÜZCE °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu
KASTAMONU °C, 2°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 6°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, -2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
TOKAT °C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer yoğun kar (20-40 cm) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu ve yoğun (20-40 cm) olmak üzere kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
MALATYA °C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
VAN °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 12°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 11°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Batı ve Orta Akdeniz’de fırtına; Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz yağmurlu, Rüzgâr Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeyden 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, doğusu yağmurlu, Rüzgâr: kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi
EGE
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden sonra Güney Ege’de 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, güneyinde zamanla 3,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Batı ve Orta Akdeniz’de 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Batı ve Orta Akdeniz’de 3,0 ila 4,0m, Görüş: Orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğu, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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