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18 Mayıs 2021 Salı Show TV Yayın Akışı |Hababam Sınıfı Güle Güle Show TV'de

18 Mayıs 2021 Salı Show TV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler" programı var. Akşam kuşağında ise yerli film Hababam Sınıfı Güle Güle Show TV'de...

18 Mayıs 2021 Salı Show TV Yayın Akışı |Hababam Sınıfı Güle Güle Show TV'de

18 Mayıs 2021 Salı Show TV yayın akışı nedir? Show TV'de bugün hangi dizi ve filmler var? 10.00'da  "Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler" ekranlarda olacak. 15.15'te ise "Didem Aslan Yılmaz'la Vazgeçme" programı yayınlanacak. 20.00'da; başrollerinde Mehmet Ali Erbil, Adile Naşit, İlyas Salman, Ayşen Gruda, Savaş Dinçel gibi usta oyuncuların yer aldığı yerli film Hababam Sınıfı Güle Güle Show TV'de...

SHOW TV 18 MAYIS SALI 2021 YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Aslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle

22:00 Erkek Güzeli Sefil Bilo

18 Mayıs 2021 Salı Show TV Yayın Akışı Hababam Sınıfı Güle Güle Show TV de

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE KONUSU

Anadolu'da yetişen edebiyatçı Mehmet Bülbül, Özel Çamlıca Lisesi'nde görev almaya başlar. Ancak Bülbül, doğulu olduğu için öğrenciler tarafından ciddiye alınmaz. Bülbül bu durumu ilk zamanlarda anlayışla karşılasa da zaman geçtikçe rahatsız olmaya başlar. Öğrencilere kendisini sevdirmek ve saydırmak isteyen Bülbül hoca bunun için her şeyi yapmaya hazırdır. 

(SHOW TV)

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