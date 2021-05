18 Mayıs 2021 Salı Star TV Yayın Akışı |Adalet Birliği Star TV'de

18 Mayıs 2021 Salı Star TV yayın akışı nedir? Star TV'de bugün hangi programlar ve diziler var? 09.45'te hafta içi her gün yayınlanan "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı var. 13.15'te ise Serap Pakgöz'ün sunumuyla "Gerçeğin Peşinde" ekranlarda olacak. 20.00'da başrollerinde Gal Gadot, Henry Cavill, Ezra Miller, Ben Affleck gibi oyuncuların yer aldığı yabancı sinema Adalet Birliği Star TV'de...

STAR TV 18 MAYIS SALI 2021 YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Adalet Birliği

ADALET BİRLİĞİ FİLMİ KONUSU

Orijinal adı "Justice League" olan "Adalet Birliği" filmi, Batman, Superman, Wonder Woman, Flash ve Aquaman gibi çizgi starları bir araya getirmiştir. Batman'in insanlığa olan inancını yeniden kazanmıştır. Yeni ortağı Wonder Woman'dır ve onunla insanlığın kaderi için savaş verirler. Ancak Batman'in ve Wonder Woman'ın karşısında çok güçlü bir grup vardır. Bu grup karşısında ikili, dünyayı kurtarmak için ekip kurmalıdır ancak vakit çok kısıtlıdır.

