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  3. 18 Mayıs Salı FOX TV Yayın Akışı | 7. Koğuştaki Mucize FOX TV'de

18 Mayıs Salı FOX TV Yayın Akışı | 7. Koğuştaki Mucize FOX TV'de

18 Mayıs Salı FOX TV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Çağla ile Yeni Bir Gün" var, hemen ardından ise "Refika ile Öze Dönüş" ekranlarda olacak. Akşam kuşağında yerli film 7. Koğuştaki Mucize FOX TV'de...

18 Mayıs Salı FOX TV Yayın Akışı | 7. Koğuştaki Mucize FOX TV'de

18 Mayıs Salı FOX TV yayın akışı nedir? FOX TV'de bugün hangi programlar ve diziler var? 08.00'da "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" haber programı ekranlarda olacak. Bitişinde ise 11.00'da "Çağla ile Yeni Bir Gün" programı yayınlanacak. Akşam saat 20.00'da Aras Bulut İynemli, Deniz Baysal Yurtçu ve Nisa Sofiya Aksungur'un yer aldığı yerli film 7. Koğuştaki Mucize FOX TV'de...

FOX TV 18 MAYIS SALI YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 

20:00 7. Koğuştaki Mucize

22:45 Biz Size Döneriz

18 Mayıs Salı FOX TV Yayın Akışı 7 Koğuştaki Mucize FOX TV de

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ KONUSU

7. Koğuştaki Mucize, kızı Ova ile aynı zeka yaşına sahip baba "Memo"nun adalet arayışını konu alır. Memo ve Ova'nın yaşadığı kasabada sıkıyönetim komutanının kızı ölür. Bölgede Memo'yu gören herkes kızı onun öldürdüğünü zanneder. Zihinsel engeli olan Memo haksız yere şiddet görür ve kapatıldığı hapishanede, hakkında idam kararı verilir. Peki adalet Memo için işleyecek midir?

(KAYNAK: FOX, BÖLGE GÜNDEM)

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