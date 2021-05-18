18 Mayıs Salı Kanal D Yayın Akışı | Hekimoğlu yeni bölümüyle Kanal D'de

18 Mayıs Salı Kanal D yayın akışı nedir? Kanal D ekranlarında bugün hangi programlar ve diziler var? 09.00'da Nur Tuğba Algül'ün ve Hakan Ural'ın sunuculuğunu üstlendiği "Neler Oluyor Hayatta?" programı var. Hemen ardından, yıllar önce çekilen ve başrollerinde Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır, Deniz Çakır gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yerli dizi "Yaprak Dökümü" 11.00'da yayınlanacak. Akşam 20.00'da ise Hekimoğlu yeni bölümüyle Kanal D'de...

KANAL D 18 MAYIS SALI 2021 YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem (Tekrar)

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Haber

20:00 Hekimoğlu

23:45 Çok Güzel Hareketler 2

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Ateş, kendine yeni ekip kurma çabalarına girişir ve 40 kişilik aday kadrosu oluşturur. İlk vakaları, TSK'da pilot olan Gamze Yüzbaşı'dır. Yüzbaşı'nın semptomları, Hekimoğlu'nun dikkatini çeker. Gamze Yüzbaşı'nın şartı, kimliğinin gizli tutulmasıdır. Bu nedenle Hekimoğlu vakayı herkesten saklamak zorunda kalır. Hekimoğlu'nun gözüne girmeye çalışan adaylar karışıklığa neden olur ve kaçınılmaz son gerçekleşir.

(KANAL D)