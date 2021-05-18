2021 İzmir Ekonomi Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203590150Piknik yerleri açık mı, kapalı mı 2021? Piknik yerleri yasak mı, ne zaman açılacak? Mesire alanları açık mı 2021?2021 Sinop Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1091101422021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1079104222021 Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 20059017018 Mayıs Salı TRT1 Yayın Akışı |Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT'de2021 Gaziantep Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104210614ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 18 Mayıs 2021 Salı Müge Anlı izle2021 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105710218İşbir Sentetik halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? İşbir Sentetik halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 18 Mayıs Salı Kanal D Yayın Akışı | Hekimoğlu yeni bölümüyle Kanal D'de

18 Mayıs Salı Kanal D Yayın Akışı | Hekimoğlu yeni bölümüyle Kanal D'de

18 Mayıs Salı Kanal D yayın akışı nedir? Gündüz kuşağında "Neler Oluyor Hayatta?" programı var, hemen ardından yerli dizi "Yaprak Dökümü" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise Hekimoğlu yeni bölümüyle Kanal D'de...

18 Mayıs Salı Kanal D Yayın Akışı | Hekimoğlu yeni bölümüyle Kanal D'de

18 Mayıs Salı Kanal D yayın akışı nedir? Kanal D ekranlarında bugün hangi programlar ve diziler var? 09.00'da Nur Tuğba Algül'ün ve Hakan Ural'ın sunuculuğunu üstlendiği "Neler Oluyor Hayatta?" programı var. Hemen ardından, yıllar önce çekilen ve başrollerinde Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır, Deniz Çakır gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yerli dizi "Yaprak Dökümü" 11.00'da yayınlanacak. Akşam 20.00'da ise Hekimoğlu yeni bölümüyle Kanal D'de...

KANAL D 18 MAYIS SALI 2021 YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem (Tekrar)

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Haber

20:00 Hekimoğlu

23:45 Çok Güzel Hareketler 2

18 Mayıs Salı Kanal D Yayın Akışı Hekimoğlu yeni bölümüyle Kanal D de

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Ateş, kendine yeni ekip kurma çabalarına girişir ve 40 kişilik aday kadrosu oluşturur. İlk vakaları, TSK'da pilot olan Gamze Yüzbaşı'dır. Yüzbaşı'nın semptomları, Hekimoğlu'nun dikkatini çeker. Gamze Yüzbaşı'nın şartı, kimliğinin gizli tutulmasıdır. Bu nedenle Hekimoğlu vakayı herkesten saklamak zorunda kalır. Hekimoğlu'nun gözüne girmeye çalışan adaylar karışıklığa neden olur ve kaçınılmaz son gerçekleşir. 

(KANAL D)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT