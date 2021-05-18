18 Mayıs Salı TRT1 Yayın Akışı |Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT'de

18 Mayıs Salı TRT1 yayın akışı nedir? TRT1'de bugün hangi programlar ve diziler var? 10.15'te "Türkan Hanım'ın Konağı" ekranlarda olacak. 14.00'da ise "Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar" yayınlanacak. 20.00'da, başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı fenomen dizi Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT'de...

TRT1 18 MAYIS SALI 2021 YAYIN AKIŞI

09:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Kalk Gidelim

14:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

17:00 Anneler

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Masumlar Apartmanı

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Han, Naci'yi doktora götürür ancak hiç beklenmedik bir olayın gerçekleşmesiyle ne yapacağını bilemez eli ayağına dolaşır. Bu esnada Safiye ise evde Okşan ile ilgilenmek zorunda kalırken bir yandan da Anıl'dan öğrendikleri gerçeklerin şaşkınlığı içerisindedir. Gülben'in olaya dahil olmasıyla işler iyice arap saçına döner. Han olayların sonucunu tahmin etmekte ancak olası sonu geciktirmeye çalışmaktadır.