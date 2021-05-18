18 Mayıs Salı TRT1 Yayın Akışı |Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT'de
18 Mayıs Salı TRT1 yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Türkan Hanım'ın Konağı" var, hemen ardından "Kalk Gidelim" ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise sevilen dizi Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT'de...
18 Mayıs Salı TRT1 yayın akışı nedir? TRT1'de bugün hangi programlar ve diziler var? 10.15'te "Türkan Hanım'ın Konağı" ekranlarda olacak. 14.00'da ise "Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar" yayınlanacak. 20.00'da, başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı fenomen dizi Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT'de...
TRT1 18 MAYIS SALI 2021 YAYIN AKIŞI
09:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Kalk Gidelim
14:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Masumlar Apartmanı
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ
Han, Naci'yi doktora götürür ancak hiç beklenmedik bir olayın gerçekleşmesiyle ne yapacağını bilemez eli ayağına dolaşır. Bu esnada Safiye ise evde Okşan ile ilgilenmek zorunda kalırken bir yandan da Anıl'dan öğrendikleri gerçeklerin şaşkınlığı içerisindedir. Gülben'in olaya dahil olmasıyla işler iyice arap saçına döner. Han olayların sonucunu tahmin etmekte ancak olası sonu geciktirmeye çalışmaktadır.