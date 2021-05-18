2021 İzmir Ekonomi Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203590150Piknik yerleri açık mı, kapalı mı 2021? Piknik yerleri yasak mı, ne zaman açılacak? Mesire alanları açık mı 2021?2021 Sinop Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1091101422021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1079104222021 Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 20059017018 Mayıs Salı TRT1 Yayın Akışı |Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT'de2021 Gaziantep Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104210614ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 18 Mayıs 2021 Salı Müge Anlı izle2021 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105710218İşbir Sentetik halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? İşbir Sentetik halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. 18 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

18 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

17 Mayıs'tan itibaren girilen kademeli normalleşme döneminde İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli illerindeki su kesintileri vatandaşlarca aratılmaya devam ediliyor. Biz de 18 Mayıs Salı günü gerçekleşecek su kesintisi listesini haberimizde derledik. İşte detaylar....

18 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli illerinde yaşanacak su kesinti listeleri vatandaşlar tarafından internet mecrasında sıkça aratılmaya devam ediliyor. 18 Mayıs su kesintisi listesini biz de haberimizde yer verdik.

18 MAYIS SALI İSKİ SU KESİNTİSİ

 
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:18.05.2021 08:49
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Arıza Sebebi:400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedi.
Başlama Tarihi:18.05.2021 00:01
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

18 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

18 MAYIS SALI ASKİ SU KESİNTİSİ

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 17.05.2021 13:15:00
Tamir Tarihi: 18.05.2021 15:00:00

Detay: TEKİRLER MAHALLESİNDE DEPOYU BESLEYEN POMPA İSTASYONUNDAKİ MOTOR ARIZASI NEDENİYLE GEÇİCİ BİR SÜRE SU VERİLEMEYECEKTİR. ABONELERİMİZDEN VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ

Etkilenen Yerler: TEKİRLER MAHALLESİ

18 MAYIS SALI İZSU SU KESİNTİSİ

ÖDEMİŞ - GÖLCÜK    

18.05.2021 saat 08:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

ÖDEMİŞ İLÇESİ GÖLCÜK (ZEYTİNLİK) MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

ÖDEMİŞ - BIÇAKÇI, PİRİNÇÇİ    

18.05.2021 saat 08:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.  

Elektrik Arızası    

ÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI PİRİNÇÇİ VE BIÇAKÇI MAHALLELERINDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.

TİRE - İHSANİYE    

18.05.2021 saat 07:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

18 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

18 MAYIS SALI İSU SU KESİNTİSİ

Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSU'nun resmi web sitesinde, 18 Mayıs Salı günü Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir. Bu kapsamda İSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir. 

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT