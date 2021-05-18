18 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti 17 Mayıs'tan itibaren girilen kademeli normalleşme döneminde İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli illerindeki su kesintileri vatandaşlarca aratılmaya devam ediliyor. Biz de 18 Mayıs Salı günü gerçekleşecek su kesintisi listesini haberimizde derledik. İşte detaylar....

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İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli illerinde yaşanacak su kesinti listeleri vatandaşlar tarafından internet mecrasında sıkça aratılmaya devam ediliyor. 18 Mayıs su kesintisi listesini biz de haberimizde yer verdik. 18 MAYIS SALI İSKİ SU KESİNTİSİ İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.05.2021 08:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah] Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedi. Başlama Tarihi : 18.05.2021 00:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] 18 MAYIS SALI ASKİ SU KESİNTİSİ NALLIHAN Arıza Tarihi: 17.05.2021 13:15:00

Tamir Tarihi: 18.05.2021 15:00:00 Detay: TEKİRLER MAHALLESİNDE DEPOYU BESLEYEN POMPA İSTASYONUNDAKİ MOTOR ARIZASI NEDENİYLE GEÇİCİ BİR SÜRE SU VERİLEMEYECEKTİR. ABONELERİMİZDEN VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ Etkilenen Yerler: TEKİRLER MAHALLESİ 18 MAYIS SALI İZSU SU KESİNTİSİ ÖDEMİŞ - GÖLCÜK 18.05.2021 saat 08:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ GÖLCÜK (ZEYTİNLİK) MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. ÖDEMİŞ - BIÇAKÇI, PİRİNÇÇİ 18.05.2021 saat 08:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI PİRİNÇÇİ VE BIÇAKÇI MAHALLELERINDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR. TİRE - İHSANİYE 18.05.2021 saat 07:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 18 MAYIS SALI İSU SU KESİNTİSİ Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSU'nun resmi web sitesinde, 18 Mayıs Salı günü Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir. Bu kapsamda İSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir. Okan Gül Video ve Yerel Haberler Editörü su kesintisi