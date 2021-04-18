18 Nisan 2021 Pazar Resmi Gazete | Bugünkü Resmi Gazete'de neler var?

18 Nisan Pazar 2021 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Yönetmelik ve çeşitli ilanların yer aldığı Resmi Gazete kararlarını biz de merak edenler için haberimizde derledik. İşte detaylar...

18 NİSAN 2021 PAZAR RESMİ GAZETE | BUGÜNKÜ RESMİ GAZETE'DE NELER VAR?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Antalya AKEV Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Dicle Üniversitesi İmam Şâfiî ve Şâfiîlik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Giresun Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Lokman Hekim Üniversitesi Sağlıkta İnovasyon ve Simülasyonla Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri