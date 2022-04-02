18 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
18 Nisan 2022 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 18 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 18 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 18 Nisan 2022 Pazartesi maç programı...
18 NİSAN 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
18 Nisan 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
12:00
Kapfenberg Bulls - Amstetten
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
12:00
Guangzhou - Kawasaki Frontale
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2
13:00
Hvidovre IF - Nykobing
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
13:00
Galatasaray - Y.Malatyaspor
TFF Elit U19 Ligi
GS TV
13:30
Spal - Crotone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
13:30
Cracovia Krakow - KGHM Zaglebie
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
14:00
Brommapojkarna - Skövde
İsveç Superettan
Bilyoner TV
14:00
Daegu - Lion City
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2
14:00
Jeonnam Dragons - Pathum United
AFC Şampiyonlar Ligi
D Smart Kanal 90
14:30
Middlesbrough - Huddersfield
İngiltere Championship
Bein Sports 2, Bilyoner TV
15:00
Sonderjyske - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
15:00
Vejle - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
15:00
Zlate Moravce - Michalovce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
15:00
Zlate Moravce - Michalovce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
15:15
Luzern - St.Gallen
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
15:30
Aus Lustenau - Dornbirn
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
15:30
Liefering - Lafnitz
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
15:30
Rapid Wien 2 - Vorwarts Steyr
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
KAA Gent - Anderlecht
Belçika Kupasi
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
16:00
Brage - Jönköpings
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Norrby - Örebro
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Cremonese - Cosenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Vicenza - Perugia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Pordenone - Benevento
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Reggina - Lecce
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Slask Wroclaw - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
17:00
QPR - Derby County
İngiltere Championship
Bein Sports 2, Bilyoner TV
17:00
Plymouth - Sunderland
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV
17:00
Millwall - Hull City
İngiltere Championship
Yayın yok
17:00
Kopenhag - Brondby IF
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
17:00
St.Polten - FC Juniors
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Shelbourne - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
17:00
Melbourne City - United City
AFC Şampiyonlar Ligi
D Smart Kanal 91
17:00
Ulsan Hyundai - Johor Darul
AFC Şampiyonlar Ligi
D Smart Kanal 90
17:00
Urawa - Shandong Luneng
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2
17:30
FC Lausanne - Lugano
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
17:30
Sion - Basel
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
17:45
Floridsdorfer - Grazer
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
HIFK Helsinki - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
Mariehamn - Honka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
VPS - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
Dalkurd - Halmstads
İsveç Superettan
Bilyoner TV
18:00
Orgryte - Östers
İsveç Superettan
Bilyoner TV
18:00
Horn - Austria II
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Giannina - AEK
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
18:30
Mura - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:30
Gornik Zabrze - Lechia Gdansk
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
18:30
Mura - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
FC Midtjylland - Aalborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
Dublin - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
19:00
Aalesund - Tromsö
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Ham Kam - Sandefjord
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Haugesund - Stromsgodset
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Jerv - Kristiansund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Molde - Lilleström
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Odds BK - Viking
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sarpsborg 08 - Rosenborg
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Cittadella - Alessandria
İtalya Serie B
Bilyoner TV
19:00
Parma - Ascoli
İtalya Serie B
Bilyoner TV
19:00
Pisa - Como
İtalya Serie B
Bilyoner TV
19:00
Ternana - Frosinone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
19:30
Bristol City - Sheffield Utd
İngiltere Championship
Bein Sports 2, Bilyoner TV
20:00
Napoli - Roma
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
20:00
Finn Harps - Sligo Rovers
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
20:00
Girona - Real Sociedad B
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
20:15
Pakhtakor - Al Duhail
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2
20:30
Galatasaray - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
21:00
Shamrock Rovers - Dundalk
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:00
Bodo Glimt - Valerenga
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
21:00
Legia Varşova - Piast Gliwice
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:00
Jong Utrecht - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:30
Monza - Brescia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:45
Drogheda - Derry City
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Atalanta - Verona
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
22:00
Barcelona - Cadiz
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Nottingham Forest - WBA
İngiltere Championship
Bein Sports 2, Bilyoner TV
22:30
Estoril - Braga
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV
23:15
Sepahan FC - Al Taawon
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2