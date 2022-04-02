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18 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

18 Nisan 2022 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 18 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

18 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 18 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 18 Nisan 2022 Pazartesi maç programı...

18 NİSAN 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

18 Nisan 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


12:00
Kapfenberg Bulls - Amstetten
Avusturya 1. Ligi

 Bilyoner TV

12:00
Guangzhou - Kawasaki Frontale
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

13:00
Hvidovre IF - Nykobing
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

13:00
Galatasaray - Y.Malatyaspor
TFF Elit U19 Ligi

GS TV

13:30
Spal - Crotone
İtalya Serie B

Bilyoner TV

13:30
Cracovia Krakow - KGHM Zaglebie
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

14:00
Brommapojkarna - Skövde
İsveç Superettan

Bilyoner TV

14:00
Daegu - Lion City
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

14:00
Jeonnam Dragons - Pathum United
AFC Şampiyonlar Ligi

D Smart Kanal 90

14:30
Middlesbrough - Huddersfield
İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV

15:00
Sonderjyske - Aarhus
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

15:00
Vejle - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

15:00
Zlate Moravce - Michalovce
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

15:00
Zlate Moravce - Michalovce
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

15:15
Luzern - St.Gallen
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

15:30
Aus Lustenau - Dornbirn
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

15:30
Liefering - Lafnitz
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

15:30
Rapid Wien 2 - Vorwarts Steyr
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00
KAA Gent - Anderlecht
Belçika Kupasi

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

16:00
Brage - Jönköpings
İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00
Norrby - Örebro
İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00
Cremonese - Cosenza
İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00
Vicenza - Perugia
İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00
Pordenone - Benevento
İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00
Reggina - Lecce
İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00
Slask Wroclaw - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

17:00
QPR - Derby County
İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV

17:00
Plymouth - Sunderland
İngiltere EFL League 1

 Bein Sports 3, Bilyoner TV

17:00
Millwall - Hull City
İngiltere Championship

Yayın yok 

17:00
Kopenhag - Brondby IF
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

17:00
St.Polten - FC Juniors
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

17:00
Shelbourne - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

17:00
Melbourne City - United City
AFC Şampiyonlar Ligi

D Smart Kanal 91

17:00
Ulsan Hyundai - Johor Darul
AFC Şampiyonlar Ligi

 D Smart Kanal 90

17:00
Urawa - Shandong Luneng
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

17:30
FC Lausanne - Lugano
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

17:30
Sion - Basel
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

17:45
Floridsdorfer - Grazer
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:00
HIFK Helsinki - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00
Mariehamn - Honka
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00
VPS - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00
Dalkurd - Halmstads
İsveç Superettan

Bilyoner TV

18:00
Orgryte - Östers
İsveç Superettan

Bilyoner TV

18:00
Horn - Austria II
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:00
Giannina - AEK
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:30
Mura - Aluminij
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:30
Gornik Zabrze - Lechia Gdansk
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

18:30
Mura - Aluminij
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
FC Midtjylland - Aalborg
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00
Dublin - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

19:00
Aalesund - Tromsö
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00
Ham Kam - Sandefjord
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00
Haugesund - Stromsgodset
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00
Jerv - Kristiansund
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00
Molde - Lilleström
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00
Odds BK - Viking
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00
Sarpsborg 08 - Rosenborg
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00
Cittadella - Alessandria
İtalya Serie B

Bilyoner TV

19:00
Parma - Ascoli
İtalya Serie B

Bilyoner TV

19:00
Pisa - Como
İtalya Serie B

Bilyoner TV

19:00
Ternana - Frosinone
İtalya Serie B

Bilyoner TV

19:30
Bristol City - Sheffield Utd
İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV

20:00
Napoli - Roma
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:00
Finn Harps - Sligo Rovers
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

20:00
Girona - Real Sociedad B
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

20:15
Pakhtakor - Al Duhail
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

20:30
Galatasaray - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

21:00
Shamrock Rovers - Dundalk
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:00
Bodo Glimt - Valerenga
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

21:00
Legia Varşova - Piast Gliwice
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:00
Jong Utrecht - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:30
Monza - Brescia
İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:45
Drogheda - Derry City
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00
Atalanta - Verona
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:00
Barcelona - Cadiz
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00
Nottingham Forest - WBA
İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:30
Estoril - Braga
Portekiz Liga NOS

 S Sport Plus, Bilyoner TV

23:15
Sepahan FC - Al Taawon
AFC Şampiyonlar Ligi

 Smart Spor 2, Spor Smart 2

Bölge Gündem Editör Ekibi
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