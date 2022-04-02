18 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 18 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 18 Nisan 2022 Pazartesi maç programı...

18 NİSAN 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

18 Nisan 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



12:00

Kapfenberg Bulls - Amstetten

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

12:00

Guangzhou - Kawasaki Frontale

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

13:00

Hvidovre IF - Nykobing

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

13:00

Galatasaray - Y.Malatyaspor

TFF Elit U19 Ligi

GS TV

13:30

Spal - Crotone

İtalya Serie B

Bilyoner TV

13:30

Cracovia Krakow - KGHM Zaglebie

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

14:00

Brommapojkarna - Skövde

İsveç Superettan

Bilyoner TV

14:00

Daegu - Lion City

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

14:00

Jeonnam Dragons - Pathum United

AFC Şampiyonlar Ligi

D Smart Kanal 90

14:30

Middlesbrough - Huddersfield

İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV

15:00

Sonderjyske - Aarhus

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

15:00

Vejle - Nordsjaelland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

15:00

Zlate Moravce - Michalovce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

15:00

Zlate Moravce - Michalovce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

15:15

Luzern - St.Gallen

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

15:30

Aus Lustenau - Dornbirn

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

15:30

Liefering - Lafnitz

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

15:30

Rapid Wien 2 - Vorwarts Steyr

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00

KAA Gent - Anderlecht

Belçika Kupasi

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

16:00

Brage - Jönköpings

İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00

Norrby - Örebro

İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00

Cremonese - Cosenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Vicenza - Perugia

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Pordenone - Benevento

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Reggina - Lecce

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Slask Wroclaw - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

17:00

QPR - Derby County

İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV

17:00

Plymouth - Sunderland

İngiltere EFL League 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV

17:00

Millwall - Hull City

İngiltere Championship

Yayın yok

17:00

Kopenhag - Brondby IF

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

17:00

St.Polten - FC Juniors

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

17:00

Shelbourne - Bohemians 1905

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

17:00

Melbourne City - United City

AFC Şampiyonlar Ligi

D Smart Kanal 91

17:00

Ulsan Hyundai - Johor Darul

AFC Şampiyonlar Ligi

D Smart Kanal 90

17:00

Urawa - Shandong Luneng

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

17:30

FC Lausanne - Lugano

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

17:30

Sion - Basel

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

17:45

Floridsdorfer - Grazer

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:00

HIFK Helsinki - Lahti

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

Mariehamn - Honka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

VPS - HJK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

Dalkurd - Halmstads

İsveç Superettan

Bilyoner TV

18:00

Orgryte - Östers

İsveç Superettan

Bilyoner TV

18:00

Horn - Austria II

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:00

Giannina - AEK

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:30

Mura - Aluminij

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:30

Gornik Zabrze - Lechia Gdansk

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

18:30

Mura - Aluminij

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

FC Midtjylland - Aalborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00

Dublin - St. Patricks

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

19:00

Aalesund - Tromsö

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Ham Kam - Sandefjord

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Haugesund - Stromsgodset

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Jerv - Kristiansund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Molde - Lilleström

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Odds BK - Viking

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Sarpsborg 08 - Rosenborg

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Cittadella - Alessandria

İtalya Serie B

Bilyoner TV

19:00

Parma - Ascoli

İtalya Serie B

Bilyoner TV

19:00

Pisa - Como

İtalya Serie B

Bilyoner TV

19:00

Ternana - Frosinone

İtalya Serie B

Bilyoner TV

19:30

Bristol City - Sheffield Utd

İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV

20:00

Napoli - Roma

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:00

Finn Harps - Sligo Rovers

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

20:00

Girona - Real Sociedad B

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

20:15

Pakhtakor - Al Duhail

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

20:30

Galatasaray - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

21:00

Shamrock Rovers - Dundalk

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:00

Bodo Glimt - Valerenga

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

21:00

Legia Varşova - Piast Gliwice

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:00

Jong Utrecht - Den Bosch

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:30

Monza - Brescia

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:45

Drogheda - Derry City

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00

Atalanta - Verona

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:00

Barcelona - Cadiz

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00

Nottingham Forest - WBA

İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:30

Estoril - Braga

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

23:15

Sepahan FC - Al Taawon

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2