18 Nisan bugün hangi diziler var |18 Nisan Cumartesi yayın akışı
18 Nisan Cumartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Nisan Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
18 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan, Bir zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Sefirin Kızı yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Nisan Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
18 NİSAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 18 Nisan Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
18 Nisan Cumartesi ATV Yayın Akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Kuruluş Osman
13:00 Kardeş Payı
14:30 Kardeş Payı
16:00 Hercai
19:00 Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Star Wars: Güç Uyanıyor
18 Nisan Cumartesi KANAL D Yayın Akışı
06:15 Arda ile Omuz Omuza
07:00 Kalbim Ege'de Kaldı
09.45 Müge ve Gülşen'le
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Hayat Tamircisi
15:00 Çarkıfelek
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Gol Kralı
21:45 Gol Kralı
18 Nisan Cumartesi STAR TV Yayın Akışı
07:30 Çilek Kokusu
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 KİRALIK AŞK
15:50 JET SOSYETE
18:45 Star Haber
20:00 GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW
00:15 GÜZEL KÖYLÜ
18 Nisan Cumartesi SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08.15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet yolculuğu
14:45 Feryat
16:15 Güldüy Güldüy Show çocuk
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
23:45 Savaş Vadisi
18 Nisan Cumartesi FOX TV Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Dostumun Dünyası
13:00 ŞEVKAT YERİMDAR
16:00 Zümrüdüanka
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 MUCİZE DOKTOR
22:45 BADEM ŞEKERİ 2
18 Nisan Cumartesi TV8 Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
10:15 Hastanede Hayat / Yeni Bölüm
11:15 Survivor Türkiye / Kolaj
16:30Survivor Panorama Hafta Sonu / Canlı
20:00 Survivor 2020 / Yeni Bölüm
00:15Survivor Ekstra / Canlı
01:30Doğduğun Ev Kaderindir
18 Nisan Cumartesi TRT 1 Yayın Akışı
05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:20 Küçük Hanımefendi
08:00 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
09:30 Nostalji Kuşağı "Kuruluş"
10:30 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
12:00 Nostalji Kuşağı "Gülşen Abi"
15:25 Yedi Tepe İstanbul
17:30 Ev Yapımı
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
00:15 Ev Yapımı
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