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18 Nisan bugün hangi diziler var |18 Nisan Cumartesi yayın akışı

18 Nisan Cumartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Nisan Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

18 Nisan bugün hangi diziler var |18 Nisan Cumartesi yayın akışı

18 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan, Bir zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Sefirin Kızı yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Nisan  Atv, Kanal D,  FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

18 NİSAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 18 Nisan Cumartesi Atv, Kanal D,  FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı… 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

18 Nisan Cumartesi ATV Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu 
10:00 Kuruluş Osman
13:00 Kardeş Payı

14:30 Kardeş Payı
16:00 Hercai
19:00 Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Star Wars: Güç Uyanıyor

 

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

18 Nisan  Cumartesi KANAL D Yayın Akışı

06:15 Arda ile Omuz Omuza
07:00 Kalbim Ege'de Kaldı
09.45 Müge ve Gülşen'le
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Hayat Tamircisi
15:00 Çarkıfelek
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Gol Kralı
21:45 Gol Kralı

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

18 Nisan Cumartesi STAR TV Yayın Akışı

07:30 Çilek Kokusu

10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 KİRALIK AŞK
15:50 JET SOSYETE
18:45 Star Haber
20:00 GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW

00:15 GÜZEL KÖYLÜ

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

18 Nisan  Cumartesi SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08.15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet yolculuğu
14:45 Feryat

16:15 Güldüy Güldüy Show çocuk
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

23:45 Savaş Vadisi

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

18 Nisan  Cumartesi FOX TV Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Dostumun Dünyası
13:00 ŞEVKAT YERİMDAR
16:00 Zümrüdüanka
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 MUCİZE DOKTOR

22:45 BADEM ŞEKERİ 2

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

18 Nisan Cumartesi TV8 Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:15 Hastanede Hayat / Yeni Bölüm

11:15 Survivor Türkiye / Kolaj

16:30Survivor Panorama Hafta Sonu / Canlı

20:00 Survivor 2020 / Yeni Bölüm

00:15Survivor Ekstra / Canlı

01:30Doğduğun Ev Kaderindir
 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

18 Nisan Cumartesi TRT 1 Yayın Akışı

05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:20 Küçük Hanımefendi
08:00 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
09:30 Nostalji Kuşağı "Kuruluş"
10:30 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
12:00 Nostalji Kuşağı "Gülşen Abi"

15:25 Yedi Tepe İstanbul
17:30 Ev Yapımı
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim

00:15 Ev Yapımı




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