18 Nisan bugün hangi diziler var |18 Nisan Cumartesi yayın akışı

18 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan, Bir zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Sefirin Kızı yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Nisan Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

18 NİSAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 18 Nisan Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

18 Nisan Cumartesi ATV Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Kuruluş Osman

13:00 Kardeş Payı

14:30 Kardeş Payı

16:00 Hercai

19:00 Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Star Wars: Güç Uyanıyor

18 Nisan Cumartesi KANAL D Yayın Akışı

06:15 Arda ile Omuz Omuza

07:00 Kalbim Ege'de Kaldı

09.45 Müge ve Gülşen'le

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Hayat Tamircisi

15:00 Çarkıfelek

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Gol Kralı

21:45 Gol Kralı

18 Nisan Cumartesi STAR TV Yayın Akışı

07:30 Çilek Kokusu

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 KİRALIK AŞK

15:50 JET SOSYETE

18:45 Star Haber

20:00 GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW

00:15 GÜZEL KÖYLÜ

18 Nisan Cumartesi SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08.15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet yolculuğu

14:45 Feryat

16:15 Güldüy Güldüy Show çocuk

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

23:45 Savaş Vadisi

18 Nisan Cumartesi FOX TV Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Dostumun Dünyası

13:00 ŞEVKAT YERİMDAR

16:00 Zümrüdüanka

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 MUCİZE DOKTOR

22:45 BADEM ŞEKERİ 2

18 Nisan Cumartesi TV8 Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:15 Hastanede Hayat / Yeni Bölüm

11:15 Survivor Türkiye / Kolaj

16:30Survivor Panorama Hafta Sonu / Canlı

20:00 Survivor 2020 / Yeni Bölüm

00:15Survivor Ekstra / Canlı

01:30Doğduğun Ev Kaderindir



18 Nisan Cumartesi TRT 1 Yayın Akışı

05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:20 Küçük Hanımefendi

08:00 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

09:30 Nostalji Kuşağı "Kuruluş"

10:30 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

12:00 Nostalji Kuşağı "Gülşen Abi"

15:25 Yedi Tepe İstanbul

17:30 Ev Yapımı

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

00:15 Ev Yapımı