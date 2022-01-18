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  3. 18 Ocak 2022 günün spor manşetleri | Süper Lig'de 22. hafta mücadeleleri başlıyor!

18 Ocak 2022 günün spor manşetleri | Süper Lig'de 22. hafta mücadeleleri başlıyor!

Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı 22. hafta müsabakaları ile devam edecek. İşte 18 Ocak 2022 günün spor manşetleri...

18 Ocak 2022 günün spor manşetleri | Süper Lig'de 22. hafta mücadeleleri başlıyor! 1142