18 Ocak 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
18 Ocak 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 18 Ocak 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 18 Ocak 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
18 OCAK 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
18 Ocak 2022 Salı oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
17:00
Gaziantep FK - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
Malavi - Senegal
CAF Afrika Uluslar Kupasi
Bilyoner TV
19:00
Zimbabve - Gine
CAF Afrika Uluslar Kupasi
Bilyoner TV
19:30
Lazio - Udinese
İtalya Kupası
Bilyoner TV
20:00
Konyaspor - Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
Fatih Karagümrük - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:30
Köln - Hamburg
Almanya Kupası DFB Pokal
Spor Smart
20:30
1860 Münih - Karlsruhe
Almanya Kupası DFB Pokal
Spor Smart
22:00
Gabon - Fas
CAF Afrika Uluslar Kupasi
Bilyoner TV
22:00
Gana - Komorlar
CAF Afrika Uluslar Kupasi
Bilyoner TV
22:00
Real Betis - Alaves
İspanya La Liga
CBC Sport, S Sport, Bilyoner TV
22:30
Burnley - Watford
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
22:45
Bochum - Mainz
Almanya Kupası DFB Pokal
Yayın Yok
22:45
St. Pauli - B.Dortmund
Almanya Kupası DFB Pokal
Spor Smart
22:45
Aberdeen - Glasgow Rangers
İskoçya Premier Lig
S Sport, Bilyoner TV
22:45
Dundee United - St.Mirren
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
Hearts - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
Livingston - Dundee FC
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
Ross Country - Motherwell
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
23:00
Brighton - Chelsea
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
23:00
Juventus - Sampdoria
İtalya Kupası
TRT Spor, Bilyoner TV
23:30
Cadiz - Espanyol
İspanya La Liga
Bilyoner TV, Spor Smart