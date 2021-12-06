18 Ocak 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 18 Ocak 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

18 OCAK 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

18 Ocak 2022 Salı oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:00

Gaziantep FK - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00

Malavi - Senegal

CAF Afrika Uluslar Kupasi

Bilyoner TV

19:00

Zimbabve - Gine

CAF Afrika Uluslar Kupasi

Bilyoner TV

19:30

Lazio - Udinese

İtalya Kupası

Bilyoner TV

20:00

Konyaspor - Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00

Fatih Karagümrük - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:30

Köln - Hamburg

Almanya Kupası DFB Pokal

Spor Smart

20:30

1860 Münih - Karlsruhe

Almanya Kupası DFB Pokal

Spor Smart

22:00

Gabon - Fas

CAF Afrika Uluslar Kupasi

Bilyoner TV

22:00

Gana - Komorlar

CAF Afrika Uluslar Kupasi

Bilyoner TV

22:00

Real Betis - Alaves

İspanya La Liga

CBC Sport, S Sport, Bilyoner TV

22:30

Burnley - Watford

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

22:45

Bochum - Mainz

Almanya Kupası DFB Pokal

Yayın Yok

22:45

St. Pauli - B.Dortmund

Almanya Kupası DFB Pokal

Spor Smart

22:45

Aberdeen - Glasgow Rangers

İskoçya Premier Lig

S Sport, Bilyoner TV

22:45

Dundee United - St.Mirren

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45

Hearts - St.Johnstone

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45

Livingston - Dundee FC

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45

Ross Country - Motherwell

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

23:00

Brighton - Chelsea

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

23:00

Juventus - Sampdoria

İtalya Kupası

TRT Spor, Bilyoner TV

23:30

Cadiz - Espanyol

İspanya La Liga

Bilyoner TV, Spor Smart