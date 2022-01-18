18 Ocak 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 18 Ocak 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 18 Ocak 2022 Salı günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
18 OCAK 2022 SALI TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
Salı gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 18 Ocak 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var.
18 OCAK 2022 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bir Baba Hindu
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Büyük Göç
18 OCAK 2022 SALI TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 Survivor All Star
13.30 Survivor Panaroma
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
18 OCAK 2022 SALI PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Asi
13.00Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik
18 OCAK 2022 SALI FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11.00 Ekonomi Arası
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
18 OCAK 2022 SALI ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan
18 OCAK 2022 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Bir Başka Güzel
08:30 Bu Sabah
10.15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12.15 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10 Senin Hayatın
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
18 OCAK 2022 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30Alişan İle Hayata Gülümse
12:15Şefin Özel Konuğu
13:15Beni Böyle Sev
16:30Seksenler
19:00Ana Haber
19:55İddiaların Aksine
20:00Masumlar Apartmanı
18 OCAK 2022 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI
09:00Bir Resim Bir Hikaye
09:30Fotoğraflar
09:45Türk Caz Standartları Enstitüsü
10:30Tarihin Ruhu
11:00Felsefe Söyleşileri
12:00Hayat Sanat
12:30Muhayyelat
13:00Düşüncenin Seyir Defteri
14:00Yabancı Sinema: Çok Şey Bilen Adam (The Man Who Knew Too Much)
15:30Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi
16:00Geziyorum
16:30Kelimeler ve Şeyler
17:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
18:00Hayat Sanat
18:30Anjelika Akbar İle Sesler
19:00Bir Resim Bir Hikaye
19:30Tarihin Ruhu
20:00Eşik
20:30Sade Saz
20:45Berceste
21:00Tarih Söyleşileri
22:00Yabancı Sinema: Oyun (Play)