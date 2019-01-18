18 Ocak HADİ ipucu "Drone yarışlarında 'FPV' kısaltması ne için kullanılır?"

20.30 HADİ ipucu sorusunun cevabı nedir? Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 20.30'da takipçileri ile buluşuyor. Her akşam saat 20.30'da ve öğlen kuşağında 12:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru nedir? 18 Ocak Hadi İpucu sorusu merakla araştırılıyor. Türkiye'nin ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması olarak merak ediliyor. Peki Instagram sayfasında paylaşılan Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu nedir? 18 Ocak HADİ ipucu sorusu ise "Drone yarışlarında 'FPV' (Birinci Kişi Görüşü) kısaltması ne için kullanılır?" oldu. İşte HADİ ipucu sorusunun cevabı haberimizde...

18 OCAK HADİ İPUCU SORUSUNUN CEVABI...

SORU: "Drone yarışlarında 'FPV' (Birinci Kişi Görüşü) kısaltması ne için kullanılır?"

CEVAP: GÖRÜNTÜ AKTARIM SİSTEMİ VEYA KİŞİSEL GÖRÜNTÜLEME

HADİ İPUCU CEVABI: GÖRÜNTÜ AKTARIM SİSTEMİ HAKKINDA

FPV, First Person View'in kısaltmasıdır. First Person View olarak geçen ve kişisel görüntüleme anlamına gelen FPV sistemi, havadan çekilen görüntüyü kablosuz olarak rf alıcı-verici sistemler ile yerden canlı olarak izlediğimiz sisteme verilen addır.

Bu görüntü sistemi hava aracı üzerinde bulunan bir video verici ve yerde bulunan video alıcı ile kurulur. Hava aracına yerleştirilen kamera video vericiye bağlanır. Yerde ise hava aracından gelen görüntüyü izlemek için video alıcı bir monitöre bağlanır. Bu sayede hava aracından anlık olarak aktarılan görüntü yerde izlenebilmektedir.

FPV sistemleri genel olarak 1.2 Ghz, 2.4 Ghz ve 5.8 Ghz frekanslarında ve farklı iletim güçlerinde çalışır. Bu frekanslardan hangisi sizin için uygunsa, o frekansa ait video alıcı – verici seti alarak sisteminizi kurabilirsiniz. Bu noktada ise Radyo Frekansın temelinde yatan bir kural devreye girer. Frekans büyüdükçe anten boyu kısalır ve buna bağlı olarak iletim mesafesi düşer. Yani 1.2 Ghz frekansı ile kurulan sistemdeki video iletim mesafesi, 5.8 Ghz frekansı ile kurulan sisteme göre daha fazladır.

Yüksek güç çıkışlı video vericiler kullanılarak iletim mesafesi bir miktar artırılabilir. Ancak bir önceki kumandalar konusunda bahsettiğimiz üzere, kumandaların çalışma frekansı da 2.4 Ghz olduğu için, FPV sisteminde 1.2 Ghz veya 2.4 Ghz kullanıldığında, RF sisteminde "Harmonik" denilen, elektronik anlamda gürültü yani parazitler olarak adlandırılan sinyaller, kumanda sinyalleri ile karışacak, bu yüzdende sisteminizde istenmeyen durumlar ortaya çıkabilecektir.

Harmonik, kullanılan rf sinyalin 2'li katlarında ortaya çıkan düşük güçlerdeki gürültü sinyalleridir. Yani 1.2 Ghz FPV sistemi kullanıyırsanız, bunun 2 katı olan 2.4 Ghz de oluşan harmonikler kumanda sinyalleriniz ile karışacak, buda istenmeyen durumların ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Bu sorunların önüne geçmek için ise LPF olarak adlandırılan Low Pass Filter yani alçak geçiren filtreler kullanılarak harmonik etkisi azaltılmaya çalışılır. Bu karışıklıklarla uğraşmak istemeyenler genelde 5.8 Ghz frekansında FPV sistemlerini oluşturup, video iletim mesafesinin biraz az olmasından fedakarlık ederek rahatça görüntülerini yere aktarabilirler.

18 OCAK 12:30 HADİ İPUCU CEVABI

Soru: Hangi müzik aletine papara adı verilir?

Cevap: ZURNA

ZURNA HAKKINDA

Çift kamışlı üflemeli sazlar kategorisinde bulunan zurna geleneksel bir çalgıdır. Zurna, ilk çağlardan itibaren yoğunlukla, Ortadoğu başta olmak üzere, Hindistan, Moğolistan, Çin, Balkanlarda kullanılmış bir çalgıdır. Ülkemizde’ de askeri müzik olan mehter müziğinin başlıca çalgılarından olan zurna, günümüzde geleneksel olarak davulun vazgeçilmez eşlikçisi konumundadır. Bu bakımdan Anadolu’da ve Rumeli’de oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.

Erik, kayısı, şimşir gibi ağaçlarından yapılan zurna üç parçadan oluşmaktadır. En büyük parçası olan kısmına; Lüle, kamıştan yapılan küçük parçaya; Zıpçık ya da sipsi, kamışla büyük parça arasında bulunan kısma ise Dil adı verilmektedir.