18 Ocak Hava Durumu 2021 | İstanbul'da soğuk hava etkisini arttırıyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağış olacağını belirtirken Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde kar yağışı olacağının bilgisini verdi. Hava sıcaklığının ise ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredecek.
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18 Ocak 2021 Pazartesi 08:28
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