18 Ocak Pazartesi günü yaşanacak planlı su kesintisi bilgilieri, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'nin resmi web sitelerinde paylaşıldı. Güncel verilere ve arıza kesinti bilgilerine dayanarak oluşturulan kesinti duyurularına biz de haberimizde yer verdik İşte 18 Ocak Pazartesi su kesintisi | İzmir, Ankara, İstanbul, Kocaeli su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU - İSU

18 OCAK PAZARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ

18 Ocak Pazartesi tarihinde İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

18 OCAK PAZARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ

18 Ocak Pazartesi tarihinde Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

18 OCAK PAZARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ

BALÇOVA ÇETİN EMEÇ

18.01.2021 saat 01:40 ile 09:40 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası ŞÜKRÜ KANATLI SK. FETİH BEY SK. KAVŞAĞIN''DAKİ HAT VANASI KAPATILDI ETKİLENEN YERLER ŞÜKRÜ KANATLI''NIN BİR KISMI GÜRSEL SK. DEDE EFENDİ SK.

ÖDEMİŞ YENİCEKÖY

18.01.2021 saat 13:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI YENİCEKÖY MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.

18 OCAK PAZARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ

18 Ocak Pazartesi tarihinde Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.