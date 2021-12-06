18 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 18 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

18 ŞUBAT 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11:45

Melbourne City - Newcastle Jets

Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

13:00

Kawasaki Frontale - Tokyo

Japonya J.League

Bilyoner TV

16:30

Al Ain - Bani Yas

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

16:30

Al Wahda - Khorfakkan

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

19:00

Al Wasl - Al Sharjah

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

19:00

Zlate Moravce - Dunajska Streda

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00

Zlate Moravce - Dunajska Streda

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

20:00

Konyaspor - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Ç.Rizespor - M.Başakşehir

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00

ND Gorica - Slaven Belupo

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

KGHM Zaglebie - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:30

Schalke 04 - Paderborn

Almanya Bundesliga 2

Tvibu Spor 2, Bein Sports 3, Bilyoner TV

20:30

Dynamo Dresden - Heidenheim

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:30

Austria II - Floridsdorfer

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

FC Juniors - Rapid Wien 2

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Horn - Grazer

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:00

Sonderjyske - Aarhus

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

22:00

Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:00

Den Bosch - Jong PSV

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Dordrecht - Oss

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Eindhoven - ADO Den Haag

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

FC Emmen - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Helmond - VVV Venlo

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Maastricht - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Roda - De Graafschap

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

SC Telstar - NAC Breda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Lierse - Westerlo

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

22:25

BW Linz - Vorwarts Steyr

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

22:30

Mainz - B.Leverkusen

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Spor 3, Bilyoner TV

22:30

Stal Mielec - Pogon Szczecin

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

22:45

Juventus - Torino

İtalya Serie A

CBC Spor, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:45

Dundalk - Derry City

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:45

Shelbourne - St. Patricks

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:45

Bournemouth - Nottingham Forest

İngiltere Championship

Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:45

KAA Gent - Seraing

Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:45

Dunfermline - Partick

İskoçya Championship

Bilyoner TV

23:00

Lille - Metz

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00

Elche - Rayo Vallecano

İspanya La Liga

Spor Smart, Bilyoner TV

23:00

Cartagena - Valladolid

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

23:00

Finn Harps - Drogheda

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

23:00

Shamrock Rovers - Dublin

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

23:15

Boavista - Benfica

Portekiz Liga NOS

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV