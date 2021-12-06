18 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
18 Şubat 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 18 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 18 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
18 ŞUBAT 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
11:45
Melbourne City - Newcastle Jets
Avustralya A Ligi
Bein Sports 4, Bilyoner TV
13:00
Kawasaki Frontale - Tokyo
Japonya J.League
Bilyoner TV
16:30
Al Ain - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
16:30
Al Wahda - Khorfakkan
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
19:00
Al Wasl - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
19:00
Zlate Moravce - Dunajska Streda
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
Zlate Moravce - Dunajska Streda
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
20:00
Konyaspor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Ç.Rizespor - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
ND Gorica - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
KGHM Zaglebie - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
20:30
Schalke 04 - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
Tvibu Spor 2, Bein Sports 3, Bilyoner TV
20:30
Dynamo Dresden - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
20:30
Austria II - Floridsdorfer
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
FC Juniors - Rapid Wien 2
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Horn - Grazer
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
Sonderjyske - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
22:00
Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
22:00
Den Bosch - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Dordrecht - Oss
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Eindhoven - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
FC Emmen - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Helmond - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Maastricht - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Roda - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
SC Telstar - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Lierse - Westerlo
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
22:25
BW Linz - Vorwarts Steyr
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
22:30
Mainz - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2, Bein Spor 3, Bilyoner TV
22:30
Stal Mielec - Pogon Szczecin
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
22:45
Juventus - Torino
İtalya Serie A
CBC Spor, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:45
Dundalk - Derry City
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:45
Shelbourne - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:45
Bournemouth - Nottingham Forest
İngiltere Championship
Bein Sports 4, Bilyoner TV
22:45
KAA Gent - Seraing
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:45
Dunfermline - Partick
İskoçya Championship
Bilyoner TV
23:00
Lille - Metz
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:00
Elche - Rayo Vallecano
İspanya La Liga
Spor Smart, Bilyoner TV
23:00
Cartagena - Valladolid
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
23:00
Finn Harps - Drogheda
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
23:00
Shamrock Rovers - Dublin
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
23:15
Boavista - Benfica
Portekiz Liga NOS
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV