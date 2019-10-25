18 suçtan 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Kocaeli’de yakalandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin hırsızlık ve dolandırıcılık gibi 18 ayrı suçtan 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekiplerince 4 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık başta olmak üzere silahlı yağma, dolandırıcılık ve uyuşturucu kullanma gibi 18 ayrı suç dosyası ile hakkında kesinleşmiş 15 yıl 3 ay 10 gün cezası bulunan Mehmet F.(29) adlı şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Şahsın Başiskele'de bulunduğunu belirleyen Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 4 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenleyerek adreslerden birinde şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilen Mehmet F., tutuklanarak Kandıra cezaevine sevk edildi.

Kaynak: İHA