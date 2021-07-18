18 Temmuz 2021 Pazar ATV yayın akışı | Baş Belası yeni bölümüyle ATV'de
ATV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 18 Temmuz 2021 Pazar ATV yayın akışına yer verdik. Güne Kanatlarını Aç ile başlayan kanal hemen ardından Köpek Didi’nin Çiftliği'ni yayınlıyor. Akşam ise sevilen dizi Baş Belası yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor...
Ekranların sevilen kanalları arasında olan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Saat 10.15'te Köpek Didi’nin Çiftliği ekranda olurken hemen ardından Şans Kapıyı Çalınca yayınlanıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Baş Belası ATV ekranlarında oluyor. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar ATV yayın akışı...
18 TEMMUZ 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kanatlarını Aç
10.15 Köpek Didi’nin Çiftliği
12.15 Şans Kapıyı Çalınca
15.15 Kalp Yarası
18.40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20.00 Baş Belası