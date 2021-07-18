18 Temmuz 2021 Pazar ATV yayın akışı | Baş Belası yeni bölümüyle ATV'de ATV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 18 Temmuz 2021 Pazar ATV yayın akışına yer verdik. Güne Kanatlarını Aç ile başlayan kanal hemen ardından Köpek Didi’nin Çiftliği'ni yayınlıyor. Akşam ise sevilen dizi Baş Belası yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor...

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Ekranların sevilen kanalları arasında olan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Saat 10.15'te Köpek Didi’nin Çiftliği ekranda olurken hemen ardından Şans Kapıyı Çalınca yayınlanıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Baş Belası ATV ekranlarında oluyor. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar ATV yayın akışı... 18 TEMMUZ 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI 08.00 Kanatlarını Aç 10.15 Köpek Didi’nin Çiftliği 12.15 Şans Kapıyı Çalınca 15.15 Kalp Yarası 18.40 Hafta Sonu ATV Ana Haber 20.00 Baş Belası atvatv yayın akışı