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18 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

18 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 18 Temmuz 2021 Pazar maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

18 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı olan futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan hazırlık maçları ve Avrupa Kupaları maçları ile sürüyor. Futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler de maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 18 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

18 TEMMUZ 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

18 Temmuz 2021 Pazar gününde oynanacak olan maçların kanal ve saat bilgilerine aşağıdan erişebilirsiniz. 

16:00
BB Erzurumspor - Antalyaspor
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

16:00

Y.Malatyaspor - Gaziantep FK
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

17:00
Kopenhag - Aalborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

17:00
Chapecoense - Cuiaba Esporte
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

17:00
M.Başakşehir - Sakaryaspor
Hazırlık Maçı İptal
Yayın Yok

18:00
Bohemians 1905 - Longford
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

18:00
Waterford - Sligo Rovers
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

18:00
Köln - Schaffhausen
Hazırlık Maçı
FC Köln Youtube

18:00
Domzale - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

18:00
Dinamo Kiev - Etual
Hazırlık Maçı
Dinamo TV Youtube

18:30
Gnistan - VPS
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
AIK Stockholm - Kalmar
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

18:30
Göteborg - Mjallby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

18:30
UTA Arad - Farul Constanta
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

18:45
Slavia Mozyr - Isloch Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

19:00
Paide - Tammeka
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

19:00
Akureyri - Kopavogur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

19:00
Brann - Mjondalen
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Haugesund - Valerenga
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Kristiansund - Sandefjord
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Lilleström - Molde
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Tromsö - Rosenborg
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Club Brugge - Lierse
Hazırlık Maçı
Club Brugge Youtube

19:00
Huancayo - Melgar
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

19:30
Huracan - Df. Justicia
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

19:55
Istra 1961 - Dragovoljac
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Aarhus - Brondby IF
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

20:00
Khimki - Spartak Moskova
Hazırlık Maçı
Spartak Moskova Youtube

20:45
FC Vitebsk - Neman
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

21:00
Stromsgodset - Stabaek
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

21:00
Minnesota United - Seattle Sounders
MLS
S Sport 2,S Sport Plus, Bilyoner TV

21:10
Deportivo Moron - Club A. Guemes
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:15
NK Celje - Maribor
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

21:15
Sport Boys - Cienciano
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

21:30
Rapid Bükreş - Chindia Targoviste
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

21:30
Atletico Rafaela - Brown Adrogue
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
Mitre Santia - Chacarita Juniors
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
Ferro Carril Oeste - Almagro
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:45
Arsenal Sarandi - San Lorenzo
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

22:00
Vasco Da Gama - Nautico
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

22:00
Atletico GO - Palmeiras
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:00
Agropecuario - Deportivo Riestra
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

22:00
The Strongest - Guabira
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV

22:15
Hafnarfjordur - Fylkir
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

22:15
KR Reykjavik - Breidablik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

23:30
Alianze Lima - Ayacucho
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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