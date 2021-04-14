18 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı olan futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan hazırlık maçları ve Avrupa Kupaları maçları ile sürüyor. Futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler de maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 18 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

18 TEMMUZ 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

18 Temmuz 2021 Pazar gününde oynanacak olan maçların kanal ve saat bilgilerine aşağıdan erişebilirsiniz.

16:00

BB Erzurumspor - Antalyaspor

Hazırlık Maçı

Yayın Yok



16:00

Y.Malatyaspor - Gaziantep FK

Hazırlık Maçı

Yayın Yok



17:00

Kopenhag - Aalborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



17:00

Chapecoense - Cuiaba Esporte

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



17:00

M.Başakşehir - Sakaryaspor

Hazırlık Maçı İptal

Yayın Yok



18:00

Bohemians 1905 - Longford

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



18:00

Waterford - Sligo Rovers

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



18:00

Köln - Schaffhausen

Hazırlık Maçı

FC Köln Youtube



18:00

Domzale - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

Dinamo Kiev - Etual

Hazırlık Maçı

Dinamo TV Youtube



18:30

Gnistan - VPS

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

AIK Stockholm - Kalmar

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:30

Göteborg - Mjallby

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:30

UTA Arad - Farul Constanta

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



18:45

Slavia Mozyr - Isloch Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



19:00

Paide - Tammeka

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



19:00

Akureyri - Kopavogur

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



19:00

Brann - Mjondalen

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Haugesund - Valerenga

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Kristiansund - Sandefjord

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Lilleström - Molde

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Tromsö - Rosenborg

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Club Brugge - Lierse

Hazırlık Maçı

Club Brugge Youtube



19:00

Huancayo - Melgar

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



19:30

Huracan - Df. Justicia

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV



19:55

Istra 1961 - Dragovoljac

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Aarhus - Brondby IF

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



20:00

Khimki - Spartak Moskova

Hazırlık Maçı

Spartak Moskova Youtube



20:45

FC Vitebsk - Neman

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



21:00

Stromsgodset - Stabaek

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



21:00

Minnesota United - Seattle Sounders

MLS

S Sport 2,S Sport Plus, Bilyoner TV



21:10

Deportivo Moron - Club A. Guemes

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV

21:15

NK Celje - Maribor

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:15

Sport Boys - Cienciano

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:30

Rapid Bükreş - Chindia Targoviste

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



21:30

Atletico Rafaela - Brown Adrogue

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

Mitre Santia - Chacarita Juniors

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

Ferro Carril Oeste - Almagro

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:45

Arsenal Sarandi - San Lorenzo

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV



22:00

Vasco Da Gama - Nautico

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:00

Atletico GO - Palmeiras

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Agropecuario - Deportivo Riestra

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



22:00

The Strongest - Guabira

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:15

Hafnarfjordur - Fylkir

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



22:15

KR Reykjavik - Breidablik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV

23:30

Alianze Lima - Ayacucho

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

