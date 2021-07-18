18 Temmuz 2021 Pazar Fox TV yayın akışı | Oluversin Gari FOX TV'de Fox TV'de bugün hangi dizi ve filmler var? Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan kanal hemen ardından Kadının Eseri programı ekrana geliyor. Akşam ise Oluversin Gari filmi izleyiciyle buluşuyor. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar Fox TV yayın akışı...

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Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. 11.15'te Kadının Eseri yayınlanırken hemen ardından Bay Yanlış ve Kefaret dizileri yayınlanıyor . Akşam ise Oluversin Gari filmi Fox TV ekranlarında oluyor. İşte18 Temmuz 2021 Pazar Fox TV yayın akışı... 18 TEMMUZ 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu 11.15 Kadının Eseri 12.30 Bay Yanlış 13.30 Kefaret 16.30 Son Yaz 19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu 20.30 Oluversin Gari 23.45 Şef Akademi Fox Tvfox tv yayın akışı