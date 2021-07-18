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18 Temmuz 2021 Pazar Fox TV yayın akışı | Oluversin Gari FOX TV'de

Fox TV'de bugün hangi dizi ve filmler var? Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan kanal hemen ardından Kadının Eseri programı ekrana geliyor. Akşam ise Oluversin Gari filmi izleyiciyle buluşuyor. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar Fox TV yayın akışı...

18 Temmuz 2021 Pazar Fox TV yayın akışı | Oluversin Gari FOX TV'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. 11.15'te Kadının Eseri yayınlanırken hemen ardından Bay Yanlış ve Kefaret dizileri yayınlanıyor . Akşam ise Oluversin Gari filmi Fox TV ekranlarında oluyor. İşte18 Temmuz 2021 Pazar Fox TV yayın akışı...

18 TEMMUZ 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI 

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Kadının Eseri

12.30 Bay Yanlış

13.30 Kefaret

16.30 Son Yaz

19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.30 Oluversin Gari

23.45 Şef Akademi

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