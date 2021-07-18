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18 Temmuz 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Cehennem Melekleri 2 Kanal D'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Kanal D'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Konuştukça ile başlayan kanal akşam Cehennem Melekleri 2'yi ekrana veriyor. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...

18 Temmuz 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Cehennem Melekleri 2 Kanal D'de

Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. 08.45'te Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim yayınlanırken hemen ardından Magazin D Pazar ekranlarda oluyor. 13.00'da Balçiçek’le Sohbete Geldik ile izleyicilere keyifli anlar yaşatan kanal akşam Cehennem Melekleri 2 filmini ekrana veriyor. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...

18 TEMMUZ 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI 

07.30 Konuştukça

08.45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09.45 Magazin D Pazar

13.00 Balçiçek’le Sohbete Geldik

14.00 Gırgıriye’de Şenlik Var

15.45 Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1

18.45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Cehennem Melekleri 2

22.15 Ver Kaç

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