18 Temmuz 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Cehennem Melekleri 2 Kanal D'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Kanal D'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Konuştukça ile başlayan kanal akşam Cehennem Melekleri 2'yi ekrana veriyor. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...

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Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. 08.45'te Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim yayınlanırken hemen ardından Magazin D Pazar ekranlarda oluyor. 13.00'da Balçiçek’le Sohbete Geldik ile izleyicilere keyifli anlar yaşatan kanal akşam Cehennem Melekleri 2 filmini ekrana veriyor. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar Kanal D yayın akışı... 18 TEMMUZ 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI 07.30 Konuştukça 08.45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim 09.45 Magazin D Pazar 13.00 Balçiçek’le Sohbete Geldik 14.00 Gırgıriye’de Şenlik Var 15.45 Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1 18.45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu 20.00 Cehennem Melekleri 2 22.15 Ver Kaç Kanal Dkanal d yayın akışı