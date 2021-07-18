18 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | San Andreas Fayı TRT 1'de
TRT 1 yayın akışı merak ediliyor. Güne İmparatoriçe Ki ile başlayan kanal hemen ardından Yeşil Deniz'i yayınlıyor. Akşam ise San Andreas Fayı TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...
Ekranların sevilen kanal TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Saat 06.55'te Yeşil Deniz ekranda olurken 12.40'da Su Savaşları yayınlanıyor. Akşam ise San Andreas Fayı TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...
18 TEMMUZ 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI
04.40 İmparatoriçe Ki
06.55 Yeşil Deniz
09.35 Diriliş Ertuğrul
12.40 Su Savaşları
13.55 Şartlı Tahliye
16.15 Teşkilat
19.00 Ana Haber
20.00 San Andreas Fayı
22.30 3'te 3