18 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | San Andreas Fayı TRT 1'de TRT 1 yayın akışı merak ediliyor. Güne İmparatoriçe Ki ile başlayan kanal hemen ardından Yeşil Deniz'i yayınlıyor. Akşam ise San Andreas Fayı TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...

A+ A-

Ekranların sevilen kanal TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Saat 06.55'te Yeşil Deniz ekranda olurken 12.40'da Su Savaşları yayınlanıyor. Akşam ise San Andreas Fayı TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı... 18 TEMMUZ 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI 04.40 İmparatoriçe Ki 06.55 Yeşil Deniz 09.35 Diriliş Ertuğrul 12.40 Su Savaşları 13.55 Şartlı Tahliye 16.15 Teşkilat 19.00 Ana Haber 20.00 San Andreas Fayı 22.30 3'te 3 TRT 1TRT 1 Yayın akışı