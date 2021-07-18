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18 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | San Andreas Fayı TRT 1'de

TRT 1 yayın akışı merak ediliyor. Güne İmparatoriçe Ki ile başlayan kanal hemen ardından Yeşil Deniz'i yayınlıyor. Akşam ise San Andreas Fayı TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...

18 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | San Andreas Fayı TRT 1'de

Ekranların sevilen kanal TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Saat 06.55'te Yeşil Deniz ekranda olurken 12.40'da Su Savaşları yayınlanıyor. Akşam ise San Andreas Fayı TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...

18 TEMMUZ 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

04.40 İmparatoriçe Ki

06.55 Yeşil Deniz

09.35 Diriliş Ertuğrul

12.40 Su Savaşları

13.55 Şartlı Tahliye

16.15 Teşkilat

19.00 Ana Haber

20.00 San Andreas Fayı

22.30 3'te 3

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