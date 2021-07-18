18 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Arayış TRT 2'de
TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 06:15'te Müzelerin Yıldızları ekranda olurken 15:00'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence yayınlanıyor. Akşam 21:30'da ise Yabancı Sinema: Arayış TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...
TRT 2'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Saat 08:00'da Geziyorum ekranlarda olurken 16:45'te Aramızda Müzik Var yayınlanıyor. Akşam ise Yabancı Sinema: Arayış yayınlanıyor. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...
18 TEMMUZ 2021 PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı
05:00 Opera Dünyası
05:30 Randevu
05:45 Bir Oyundan Fazlası
06:15 Müzelerin Yıldızları
06:30 Tiyatro Dünyası
07:00 Muasır
07:30 Hayat Sanat - Kolaj
08:00 Geziyorum
08:30 Kelimeler ve Şeyler
09:30 Western: Santa Fe Yolu (Santa Fe Trail)
11:30 Evliya Çelebi
12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
13:00 Konsere Doğru
13:30 Yıldızların Karşısında: Anne - Sophie Mutter ve John Williams (Across the Stars: Anne - Sophie Mutter & John Williams)
14:45 Fotoğraflar
15:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
16:00 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)
16:30 Türkiye Atlası
16:45 Aramızda Müzik Var
17:15 Geri Dönüşen Sanat
17:30 Sinema + Özel Bölüm
18:15 Kısa Bir Ara
18:30 Anadolu Arkeolojisi
19:00 Bir Resim Bir Hikaye
19:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
20:00 Sarayın Lezzetleri
20:30 Belgesel : Sayılar ( Numbers )
21:15 Film Önü
21:30 Yabancı Sinema: Arayış (The Search)
23:45 Film Arkası