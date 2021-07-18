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18 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Arayış TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 06:15'te Müzelerin Yıldızları ekranda olurken 15:00'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence yayınlanıyor. Akşam 21:30'da ise Yabancı Sinema: Arayış TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...

18 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Arayış TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Saat 08:00'da Geziyorum ekranlarda olurken 16:45'te Aramızda Müzik Var yayınlanıyor. Akşam ise Yabancı Sinema: Arayış yayınlanıyor. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...

18 TEMMUZ 2021 PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI 

04:58 İstiklal Marşı

05:00 Opera Dünyası

05:30 Randevu

05:45 Bir Oyundan Fazlası

06:15 Müzelerin Yıldızları

06:30 Tiyatro Dünyası

07:00 Muasır

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 Geziyorum

08:30 Kelimeler ve Şeyler

09:30 Western: Santa Fe Yolu (Santa Fe Trail)

11:30 Evliya Çelebi

12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00 Konsere Doğru

13:30 Yıldızların Karşısında: Anne - Sophie Mutter ve John Williams (Across the Stars: Anne - Sophie Mutter & John Williams)

14:45 Fotoğraflar

15:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

16:00 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)

16:30 Türkiye Atlası

16:45 Aramızda Müzik Var

17:15 Geri Dönüşen Sanat

17:30 Sinema + Özel Bölüm

18:15 Kısa Bir Ara

18:30 Anadolu Arkeolojisi

19:00 Bir Resim Bir Hikaye

19:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

20:00 Sarayın Lezzetleri

20:30 Belgesel : Sayılar ( Numbers )

21:15 Film Önü

21:30 Yabancı Sinema: Arayış (The Search)

23:45 Film Arkası

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