18 Temmuz bugün hangi diziler var? |18 Temmuz Perşembe yayın akışı

18 Temmuz Perşembe kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Temmuz Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

18 TEMMUZ BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 18 Temmuz Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

18 Temmuz Perşembe ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukuorova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Güven Bana

23.20 Kimse Bilmez

18 Temmuz Perşembe KANAL D Yayın Akışı



09:30 Küçük Ağa

11:15 Magazin D yaz

12.45 Afili aşk

16:00 Aşk-ı Memnu

17:00 Yaralı Kuşlar

18:45 BUKET AYDIN İLE ANA HABER

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar tekrar

18 Temmuz Perşembe STAR TV Yayın Akışı

07:00 Kaderimin Yazıldığı Gün

09:45 Kiralık Aşk

12:30 NURSEL'İN KONUKLARI

15:00 Kuzgun Yerli Dizi

18:45 STAR HABER

20:00 Benim tatlı yalanım

22:45 Eyvah Düşüyorum

18 Temmuz Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 Kuaförüm Sensin

13:00 Gelin Evi

15:00 Yeni Gelin

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Belalı Tanık

22:15 Fi

18 Temmuz Perşembe FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:15 Yasak Elma

13:45 Bir Aile hikayesi

16:00 Yaparsın Aşkım

19:00 Fatih Portakal ile Ana Haber

20:00 Yaparsın aşkım

18 Temmuz Perşembe TV8 Yayın Akışı

07:00 GÜNAYDIN DOKTOR

09:15 Gel Konuşalım /Canlı

11:00 Survivör Panoroma

13:30 Güle Güle Oturun

15:45 Düğünümüz Var

19:00 Oynat Bakalım

20:00 Tatlım Tatlım

22:15 Kardeşim Benim

18 Temmuz Perşembe TRT1 Yayın Akışı



06:30 Yeşil Deniz

09:05 TRT1'de bugün

09:15 Seksenler

10:30 EGE'NİN HAMSİSİ

11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi

13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir

15:40 Seksenler

17:40 Muhteşem Kraliçe

19:00 ANA HABER

20:00 Tek yürek

00:15 Vuslat