18 Temmuz bugün hangi diziler var? |18 Temmuz Perşembe yayın akışı
18 Temmuz Perşembe kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Temmuz Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
18 Temmuz Perşembe kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Temmuz Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
18 TEMMUZ BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 18 Temmuz Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
18 Temmuz Perşembe ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukuorova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Güven Bana
23.20 Kimse Bilmez
18 Temmuz Perşembe KANAL D Yayın Akışı
09:30 Küçük Ağa
11:15 Magazin D yaz
12.45 Afili aşk
16:00 Aşk-ı Memnu
17:00 Yaralı Kuşlar
18:45 BUKET AYDIN İLE ANA HABER
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar tekrar
18 Temmuz Perşembe STAR TV Yayın Akışı
07:00 Kaderimin Yazıldığı Gün
09:45 Kiralık Aşk
12:30 NURSEL'İN KONUKLARI
15:00 Kuzgun Yerli Dizi
18:45 STAR HABER
20:00 Benim tatlı yalanım
22:45 Eyvah Düşüyorum
18 Temmuz Perşembe SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 Kuaförüm Sensin
13:00 Gelin Evi
15:00 Yeni Gelin
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 Belalı Tanık
22:15 Fi
18 Temmuz Perşembe FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:15 Yasak Elma
13:45 Bir Aile hikayesi
16:00 Yaparsın Aşkım
19:00 Fatih Portakal ile Ana Haber
20:00 Yaparsın aşkım
18 Temmuz Perşembe TV8 Yayın Akışı
07:00 GÜNAYDIN DOKTOR
09:15 Gel Konuşalım /Canlı
11:00 Survivör Panoroma
13:30 Güle Güle Oturun
15:45 Düğünümüz Var
19:00 Oynat Bakalım
20:00 Tatlım Tatlım
22:15 Kardeşim Benim
18 Temmuz Perşembe TRT1 Yayın Akışı
06:30 Yeşil Deniz
09:05 TRT1'de bugün
09:15 Seksenler
10:30 EGE'NİN HAMSİSİ
11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi
13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir
15:40 Seksenler
17:40 Muhteşem Kraliçe
19:00 ANA HABER
20:00 Tek yürek
00:15 Vuslat
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