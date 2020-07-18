İstanbul22 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. 18 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi

18 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi

Fenerbahçe, Beşiktaş ile Süper Lig'de oynadığı son 9 müsabakada 1 kez galip gelebildi

18 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇINA DOĞRU

- Beşiktaş sezonun son derbisinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor

- Burak Yılmaz'ın iyileşmesi Sergen Yalçın'ı sevindirdi

- N'Koudou,Umut ve Ljajic yok

- Sarı kart sınırında dört futbolcu

-------------------------------

Fenerbahçe, Beşiktaş ile Süper Lig'de oynadığı son 9 müsabakada 1 kez galip gelebildi

Falette takımdaki yerini alacak

Sarı-lacivertlilerde 3 eksik

SÜPER LİG

21.00 Galatasaray - Göztepe

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maç öncesi son çalışmasını yapacak.

FENERBAHÇE

11.00-14.00 Sarı-lacivertli kulüpte yüksek divan kurulu toplantısı, online olarak yapılacak.

- Takım, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

19.30 Başakşehir, yapacağı antrenmanla Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

TFF 1'İNCİ LİG

17.30 Giresunspor - Altay

17.30 Fatih Karagümrük - Adanaspor

17.30 Akhisarspor - Keçiörengücü

17.30 Adana Demirspor - İstanbulspor

17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Cesar Grup Ümraniyespor

17.30 Hatayspor - Bursaspor

AVRUPA'DAN FUTBOL

20.30 Cagliari - Sassuolo (Mert Müldür)

22.45 Milan - Bologna (Hakan Çalhanoğlu)

Kaynak: DHA



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT