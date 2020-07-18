18 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi
Fenerbahçe, Beşiktaş ile Süper Lig'de oynadığı son 9 müsabakada 1 kez galip gelebildi
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇINA DOĞRU
- Beşiktaş sezonun son derbisinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor
- Burak Yılmaz'ın iyileşmesi Sergen Yalçın'ı sevindirdi
- N'Koudou,Umut ve Ljajic yok
- Sarı kart sınırında dört futbolcu
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Fenerbahçe, Beşiktaş ile Süper Lig'de oynadığı son 9 müsabakada 1 kez galip gelebildi
Falette takımdaki yerini alacak
Sarı-lacivertlilerde 3 eksik
SÜPER LİG
21.00 Galatasaray - Göztepe
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maç öncesi son çalışmasını yapacak.
FENERBAHÇE
11.00-14.00 Sarı-lacivertli kulüpte yüksek divan kurulu toplantısı, online olarak yapılacak.
- Takım, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
19.30 Başakşehir, yapacağı antrenmanla Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.
TFF 1'İNCİ LİG
17.30 Giresunspor - Altay
17.30 Fatih Karagümrük - Adanaspor
17.30 Akhisarspor - Keçiörengücü
17.30 Adana Demirspor - İstanbulspor
17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Cesar Grup Ümraniyespor
17.30 Hatayspor - Bursaspor
AVRUPA'DAN FUTBOL
20.30 Cagliari - Sassuolo (Mert Müldür)
22.45 Milan - Bologna (Hakan Çalhanoğlu)
Kaynak: DHA
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