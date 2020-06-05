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18 yaş ve altının sokağa çıkma izni başladı

Normalleşme takvimi çerçevesinde çarşamba ve cuma günleri sokağa çıkma izni bulunan 18 yaş ve altı kişilerin saat 14.00-20.00 arasındaki izinleri başladı.

18 yaş ve altının sokağa çıkma izni başladı

Normalleşme takvimi çerçevesinde geçtiğimiz günlerde 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulaması, 18 yaşa indirildi. Ayrıca uygulanan ikili sisteme son verilerek, 0-18 yaş grubu için tek uygulama belirlendi. Bu kapsamda 0-18 yaş grubunun tamamının Çarşamba ve Cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesine karar verildi.

Yapılan yeni düzenlemenin ardından 0-18 yaş arasındaki gençler, bugün saat 14.00 itibarıyla sokağa çıkabilecek. 0-18 yaş grubunun izni, saat 20.00’de sona erecek.

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