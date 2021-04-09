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  3. 18 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi'yi bıçaklayarak katletmişti, o cani adliyeye sevk edildi

18 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi'yi bıçaklayarak katletmişti, o cani adliyeye sevk edildi

Elazığ'da dün barakada bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi'nin katili Salih Yılmaz Coşkun, gizlendiği dedesinin evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

18 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi'yi bıçaklayarak katletmişti, o cani adliyeye sevk edildi

Elazığ'da dün barakada bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi'nin katili Salih Yılmaz Coşkun, adliyeye sevk edildi. Olay, dün merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'taki boş bir arazi üzerinde bulunan barakada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cinayet şüphelisi Salih Yılmaz Coşkun (21), kız arkadaşı Emine Fulya Akçelebi'yi, barakada defalarca bıçaklayıp öldürdükten sonra kaçtı. Şüpheli Coşkun'un arkadaşlarını arayarak "sevgilimi öldürdüm" demesiyle olay ortaya çıktı. Polisin incelemesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak otopsisi yapılan Emine'nin cenazesi, bugün morgdan alınarak Ehlibeyt Cem Evi'ne götürüldü.

DEDESİNİN EVİNDE YAKALANDI

Cinayet şüphelisi Coşkun ise bugün İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekiplerce gizlendiği Hicret Mahallesi'ndeki dedesinin evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyete götürülerek işlemleri tamamlanan şüpheli "kasten adam öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi. Öte yandan Emine'nin cansız bedeninin ise yarın Avcılı köyünde defnedileceği bildirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

18 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi'yi bıçaklayarak katletmişti, o cani adliyeye sevk edildi

18 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi'yi bıçaklayarak katletmişti, o cani adliyeye sevk edildi

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