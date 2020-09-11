18 yaşındaki genç kız başından vurulmuş halde bulundu

Diyarbakır Silvan'da 18 yaşındaki Zehra E. odasına girdikten bir süre sonra başından silahla vurulmuş halde bulundu. Zehra E'nin şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Genç kızın intihar mı ettiği cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

DIŞARIDAN GELİP ODASINA KAPANMIŞ

Olay, Silvan ilçesinin kırsal Kazandağı Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen Zehra E., odasına geçti. İddiaya göre bir süre sonra odadan silah sesi geldi.

Odaya koşan yakınları, Zehra'yı başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Ailesinin ihbarı üzerine adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zehra E., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Zehra E.'nin cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.