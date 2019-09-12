18 yaşındaki genci vurdu, sebebi şok etkisi yarattı

Olay, akşam saatlerinde Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Ömercikler Mahallesindeki bir sitede gerçekleşti. Apartmanın ikinci katında oturan T.A. üst katta oturan Muharrem K.yi gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı.

TABANCAYLA VURDU!

Yaşanan tartışma apartmanın önünde kavgaya dönüşürken T.A. tabancasıyla ateş ederek Muharrem K.yı göğsünden vurdu. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Muharrem K.ya ilk müdahalede bulundu. Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Muharrem K., ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

T.A. ise olayın ardından otomobiline binerek kaçtı. Polis, T.A.yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.