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  3. 18 yaşındaki gencin korkunç ölümü! Yüzme havuzunda can verdi

18 yaşındaki gencin korkunç ölümü! Yüzme havuzunda can verdi

Niğde’de 18 yaşındaki R.D isimli bir genç, girdiği yüzme havuzunda nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü çırpınmaya başladı. Durumu fark eden cankurtaranların ilk müdahaleyi yapmasının ardından hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunamadı. Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı

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20 Kasım 2020 Cuma 11:39
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