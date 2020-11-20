18 yaşındaki gencin korkunç ölümü! Yüzme havuzunda can verdi
Niğde’de 18 yaşındaki R.D isimli bir genç, girdiği yüzme havuzunda nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü çırpınmaya başladı. Durumu fark eden cankurtaranların ilk müdahaleyi yapmasının ardından hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunamadı. Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı
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