18 yaşındaki işçi elektrik akımına kapılarak öldü
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan Özcan Koraman (18), hayatını kaybetti.
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan Özcan Koraman (18), hayatını kaybetti.
Çaycuma'ya bağlı Perşembe beldesinde binanın inşaatında çalışan Özcan Koraman, akşam saatlerinde elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Koraman'a haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Koraman, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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Kaynak: DHA
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