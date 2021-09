18 yaşından küçük kız tecavüze uğradı! Mahkeme ‘çocuğun rızası var’diyerek skandal karara imza attı

Dava, eğitim etkinliği için İzmir’e giden lise öğrencisi 17 yaşındaki V.T.,nin bir gece misafir olduğu aile dostu P.Ş.’nin evine gelen bar çalışanı Nutku Can A. tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla açıldı. Başarılı bir öğrenci olan V.T., 2019 yılının Eylül ayında bir konferansa katılmak amacıyla grup arkadaşlarıyla birlikte İzmir’e gitti. Bir pansiyonda kalan V.T., aile dostları olan P.Ş. ile buluştu ve birlikte K. adlı bir bara giderek burada içki içtiler.

Sonrasında P.Ş.’nin evine giden V.T., gece saat 02.30’da, sanık Nutku Can A.’nın kaldıkları eve geldiğini belirtti. Nutku Can A.’nın kendisine önce masaj yapmayı teklif ederek boynunu ovaladığını belirtti. Sonrasında öpmeye de başladığını söyleyen V.T., Nutku Can A.’nın yaptıklarından rahatsız olduğunu söyleyerek odaya gittiğini söyledi. Nutku Can A.’nın da arkasından odaya girdiğini ve içeri girerek odanın kapısını kilitlediğini belirtti.

V.T. yaşananları şöyle aktardı: “Kıyafetlerini çıkardı, ben istemediğimi tekrar söyledim. Yanıma geldi üzerime uzandı. Benim üzerimi de çıkardı. Ben yeniden istemediğimi söyledim, yapma dedim. Daha önce yaşamadın mı dedi, yaşamadığımı söyledim. Daha sonra birlikte olduk, ben sesimi çıkaramadım. Bana duş al dedi, ben istemediğimi söyledim. Benim numaramı istedi ve kendi telefonundan aradı. Balkonda içki içtiğimizde kendimi iyi hissetmiyordum. Yaptığım şeylerin farkında değildim. Ertesi gün idrarımı yaparken kan geldiğini gördüm.”

V.T. yaşadıklarını arkadaşına anlattıktan sonra olay adliyeye taşındı. Yapılan muayenede V.T.’nin cinsel bölgesinde zedelenme olduğu tespit edilirken, Adli görüşmeci psikolog V.T.’nin anlatımlarının güvenilir olduğunu belirtti.

İSTEĞİ ÜZERİNE İLİŞKİ YAŞADIM

Sanık Nutku Can A., 17 yaşındaki V.T. ‘nin isteği üzerine cinsel ilişki yaşadığını savunurken, mahkeme yargılama sonunda V.T.’nin savcılık, Çocuk İzleme Merkezi (ÇİM) ve yargılama sırasındaki ifadeleri arasında çelişki olduğunu söyledi. V.T.’nin çocuğun alkollü olduğu için kendinde olmadığı, bu nedenle zihnen ve bedenen cinsel saldırıya direnemediği şeklinde verdiği ifadeyle, olay anına ilişkin detaylı anlatımının birbiri ile çeliştiğini belirten mahkeme, V.T.’nin “Hareket edemediğim için karşı koyamadım, geri çekilmeye çalıştım ancak, çekilemedim. O gün, olayın kendi suçum olduğunu düşünüyordum, nasıl izin verdim diye kendimi suçluyordum” ifadesine ise, “Rızası olmadığına dair dış dünyaya yansıyan iradi bir hareketinin olmadığı” şeklinde değerlendirme yaptı.

İKİ KEZ İNTİHAR GİRİŞİMİ

Olaydan kısa süre sonra V.T.’nin iki kez intihar girişiminde bulunması da dosyaya dahil edildi. Bıçakla boğazını kesmeye çalışarak ve ilaçla intihar etmeye çalışan V.T.’nin ailesi tarafından kurtarıldığı, halen psikolojik tedavi altında olduğuna belirtildi.

‘Çocuğa organ sokmak suretiyle cinsel istismar’ suçundan yargılanan Nurhat Can A. isimli sanığa Karşıkaya 1. Ağır Ceza Mahkemesi ‘mağdurun rızası var’ görüşüyle 2,5 yıl hapis cezasını uygun gördü. Mahkeme; yargılama esnasında suç vasfını ‘olmayanla cinsel ilişki’ olarak değiştirerek verdiği hapis cezasını da sanığın ‘geleceği üzerindeki etkilerini’ dikkate alarak altıda bir oranında indirdi. Müvekkilinin hile ile iradesinin ortadan kaldırıldığına dikkat çeken V.T.’nin avukatları, yasada bu durumda cezanın ağırlaştırılması gerekirken, bu maddenin ihlale uğradığını belirttiler. Mahkemenin aldığı karara itiraz başvurusu yapılarak karar istinaf mahkemesine taşındı.