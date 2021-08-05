18 yıllık eşini gözünü kırpmadan öldüren cani kocadan akılalmaz ifadeler: Öldürme kastım yoktu, olsaydı bir öncekinde yapardım

Korkunç olay, Samsun'un Canik ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi’nde gerçekleşti. Silah sesleri sonrası bir binanın giriş kısmında kanlar içerisinde yerde yatan Ayşe Cenikli'nin komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans geldi.

Sağlık ekipleri ile polisin gelmesi ile ilk müdahale yapıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CANİ KOCA YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası kaçan Bülent Cenikli ise Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan Cenikli, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bülent Cenikli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALINMIŞ

Bülent Cenikli hakkında, 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ suçlamasıyla dava açıldı. Samsun 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına Ayşe Cenikli’nin babası İsmail Şahin, kardeşi Zafer Şahin ve avukatları Cansu Muzaça katıldı.

Ayşe Cenikli’nin, eşinden gördüğü şiddet nedeniyle daha önce kadın sığınma evinde kaldığı, psikolojik destek aldığı ve eşi Bülent Cenikli hakkında 9 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

CANİ KOCADAN SKANDAL İFADELER

İlk kez hakim karşına çıkan Cenikli, savunmasını ağlayarak yaptı. Cenikli, “Planlayarak öldürmedim. Sürekli uzaklaştırma kararı aldırdığı için sinirlendim. Beni çok ezdiler. Eşim ve ailesi beni çok ezdi, benim kimsem yok, ailem yok. Eşim, ailesini arkasına alıp bana eziyet ettiler. Sebepsiz yere uzaklaştırma kararı alıyordu. Öldürme kastım yoktu olsaydı bir öncekinde de bunu uygulardım ama kesinlikle öyle bir şey düşünmedim.” dedi.

Mahkeme heyeti, Bülent Cenikli’nin tutukluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 14 Ekim’e erteledi.