185 kişiye ‘lisansüstü’ diploma

İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ) yüksek lisans ve doktora eğitimini başarıyla tamamlayan 185 öğrenci, coşku ve heyecan dolu bir mezuniyet töreniyle diplomalarını aldı. Kariyer yapmak istedikleri alanlarda uzmanlık kazanarak mezun olmanın gururunu yaşayan öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak mutluluklarını doyasıya yaşadı.

178'i yüksek lisans, 7'si de doktora olmak üzere toplam 185 öğrenci için hazırlanan mezuniyet töreni, İEÜ'nün kampüsünde bulunan tören alanında gerçekleştirildi. Törene; İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Tahir Özdemir, akademisyenler ve aileler katıldı. Uzun süredir hayalini kurdukları diplomalarına kavuşarak Cumhuriyet'in 100'üncü yılında mezun olan öğrenciler, mutluluklarını yakınlarıyla ve akademisyenleriyle paylaştı. Mezunlardan bazıları törene eşleri ve çocuklarıyla gelirken, renkli görüntüler oluştu.

Bilgili, eleştirel düşünebilen gençler

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, sürdürülebilir bir dünya için bilgili, eleştirel düşünebilen, sorun çözen, birlikte çalışabilen bireylere ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Üniversiteler, toplumların ekonomik ve sosyal gelişmeleri için gerekli bilgileri üreten, bunları koruyan ve yayan kurumlardır. Üniversiteyi üniversite yapan ayırt edici unsurun "bilgiyi üretmek" olduğu söylenebilir. Ancak bilgi üretimi, evrensel akademik değerler temelinde gerçekleşmediği takdirde, üniversite toplumun güvenini ve kendi varlık nedenini yitirebilir. Değerleri korumak, ahlaki bir sorumluluktur. Koruyacağınızı biliyorum. Lisansüstü eğitim, akademik bilgi üretim sürecinin en önemli basamaklarından biri. Dolayısıyla, lisansüstü eğitim olmadan bir üniversite olmaktan söz edilemez. Bugün aldığınız diplomalar, bizim üniversite olarak varlık nedenimizi gerçekletirdiğimizin de nişanlarıdır. Sizlere varlığımıza anlam kazandırdığınız ve onurlandırdığınız için çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Ağacın kökleri gibi derinlere ulaşır

İEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu ise, mezunlarına çok güvendiklerini ifade ederek, "Lisans eğitimi, tohumun ekildiği an gibidir. Temel bilgi ve yeteneklerle donatılırsınız ancak gerçek büyüme süreci lisansüstü eğitimde başlar. Bu süreçte yeni bilgileri öğrenir, araştırma yapar, sorunları çözer ve kendinizi geliştirirsiniz. Siz büyüdükçe bilgi, ağacınızın kökleri gibi daha derinlere ulaşır. Öğrenme merakınız artar. Gövdeniz; bilimsel makaleler, projeler ve tezlerle kalınlaşır. Dallarınız, uzmanlık alanlarınızdır ve meyveleriniz de vatanımıza ve dünyamıza katkılarınızdır. Bu doğrultuda, sizlerden en büyük beklentimiz, ilmi ve fenni yol gösterici olarak kabul etmeniz ve hem şahsınız hem Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlayan Türkiye'miz için özenle ve özveri ile çalışmanız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)