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1877 Alemdağ Spor 1 - 2 Çankaya Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor, Çankaya ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

1877 Alemdağ Spor 1 - 2 Çankaya Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor, Çankaya ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. 1877 Alemdağ Spor ve Çankaya karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 28. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor sahasında Çankaya ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  1877 Alemdağ Spor - Çankaya maçı skoru ne oldu?

1877 Alemdağ Spor, Çankaya Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

1877 Alemdağ Spor -Çankaya Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

1877 Alemdağ Spor Çankaya Maçının Hakemleri 
Barkın Kara(hakem), Ali Kılıç(1. Yardımcı Hakem), Adem Mazlum(2. Yardımcı Hakem), Ahmet Aydın(dördüncü Hakem)

1877 ALEMDAĞ SPOR1877 Alemdağ Spor

1877 Alemdağ Spor İlk 11
53. Muzaffer Sarıibrahim, 3. Cenkay Akdoğan, 4. Sertaç Gökaltın, 5. Caner Demircan, 10. Çağlar Özel, 17. Fırat Aras, 20. Emre Dalgalıdere, 21. Yusuf Demir, 27. Serhat Enes Çalışan, 52. Erhan Göç, 81. Oğuzhan Çimen

Yedekler
97. Armağan Önür, 8. Oğuzhan İnci, 14. Alper Atay, 25. Metehan Çakal, 34. Abdülsamet Mert, 61. Ertuğrul Usta, 67. Furkan Demir

Teknik Sorumlu
Mustafa Marangoz

Goller
Yusuf Demir,44.dk (f)

Kartlar
Kırmızı Kart Alper Atay Ms, Sarı Kart Sertaç Gökaltın 76.dk, Sarı Kart Erhan Göç 80.dk, Sarı Kart Fırat Aras 4.dk, Sarı Kart Caner Demircan 90+5.dk

Oyundan Çıkanlar
Sertaç Gökaltın 76.dk, Emre Dalgalıdere 57.dk, Serhat Enes Çalışan 57.dk

Oyuna Girenler
Alper Atay 76.dk, Metehan Çakal 57.dk, Furkan Demir 57.dk

ÇANKAYAÇankaya

Çankaya İlk 11
1. Beycan Kaya, 7. Mert Kurt, 12. Mücahit Eraydın, 39. Mustafa Şen, 53. Furkan Safi, 34. Erol Yükseker, 61. Cemre Atmaca, 15. İsmail Karakaş, 77. Deniz Keskin, 51. Yasin Öztop, 99. Murat Batuhan Abdikoğlu

Yedekler
25. Hüseyin Genç, 9. Bekir Turaç Böke, 22. Ramazan Özcan, 8. Metehan Civelek, 17. Doğukan Delimehmet, 55. Emir Kaan Erik, 69. Mustafa Dündar

Teknik Sorumlu
İlker Erdem

Goller
Murat Batuhan Abdikoğlu,5.dk (f), Deniz Keskin,85.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Yasin Öztop 42.dk, Sarı Kart Murat Batuhan Abdikoğlu 69.dk, Sarı Kart İsmail Karakaş 58.dk, Kırmızı Kart Hüseyin Genç Ms

Oyundan Çıkanlar
Cemre Atmaca 90+3.dk, Mustafa Şen 0.dk, Furkan Safi 80.dk

Oyuna Girenler
Doğukan Delimehmet 90+3.dk, Ramazan Özcan 0.dk, Mustafa Dündar 80.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
11928 Bucaspor28197255176438
2Diyarbekirspor28197241176424
3Yeşilyurt Belediyespor28165747245323
4Ofspor281310541304911
5Arnavutköy Belediye28137840294611
6Edirnespor2811893331412
7Belediye Derincespor281010837274010
8Fatsa Belediyespor2810810222838-6
9Artvin Hopaspor289910394136-2
10Kızılcabölükspor2881010293134-2
11Nevşehir Belediyespor2887132727310
121877 Alemdağspor288515354829-13
13Çankaya FK288416234628-23
14Antalya Kemerspor286616254624-21
15Payasspor285815284823-20
16Manisaspor281918205212-32

Fikstür

21.04.2021Payasspor1-3Diyarbekirspor
21.04.2021Nevşehir Belediyespor0-0Kızılcabölükspor
21.04.2021Manisaspor1-2Edirnespor
21.04.2021Belediye Derincespor1-2Ofspor
21.04.2021Artvin Hopaspor2-2Yeşilyurt Belediyespor
21.04.2021Arnavutköy Belediye3-1Kemerspor 2003
21.04.20211877 Alemdağspor1-2Çankaya FK
21.04.20211928 Bucaspor4-0Fatsa Belediyespor
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