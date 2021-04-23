1877 Alemdağ Spor 1 - 2 Çankaya Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor, Çankaya ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor, Çankaya ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. 1877 Alemdağ Spor ve Çankaya karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 28. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor sahasında Çankaya ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki 1877 Alemdağ Spor - Çankaya maçı skoru ne oldu?
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1877 Alemdağ Spor -Çankaya Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
1877 Alemdağ Spor Çankaya Maçının Hakemleri
Barkın Kara(hakem), Ali Kılıç(1. Yardımcı Hakem), Adem Mazlum(2. Yardımcı Hakem), Ahmet Aydın(dördüncü Hakem)
1877 Alemdağ Spor İlk 11
53. Muzaffer Sarıibrahim, 3. Cenkay Akdoğan, 4. Sertaç Gökaltın, 5. Caner Demircan, 10. Çağlar Özel, 17. Fırat Aras, 20. Emre Dalgalıdere, 21. Yusuf Demir, 27. Serhat Enes Çalışan, 52. Erhan Göç, 81. Oğuzhan Çimen
Yedekler
97. Armağan Önür, 8. Oğuzhan İnci, 14. Alper Atay, 25. Metehan Çakal, 34. Abdülsamet Mert, 61. Ertuğrul Usta, 67. Furkan Demir
Teknik Sorumlu
Mustafa Marangoz
Goller
Yusuf Demir,44.dk (f)
Kartlar
Kırmızı Kart Alper Atay Ms, Sarı Kart Sertaç Gökaltın 76.dk, Sarı Kart Erhan Göç 80.dk, Sarı Kart Fırat Aras 4.dk, Sarı Kart Caner Demircan 90+5.dk
Oyundan Çıkanlar
Sertaç Gökaltın 76.dk, Emre Dalgalıdere 57.dk, Serhat Enes Çalışan 57.dk
Oyuna Girenler
Alper Atay 76.dk, Metehan Çakal 57.dk, Furkan Demir 57.dk
Çankaya İlk 11
1. Beycan Kaya, 7. Mert Kurt, 12. Mücahit Eraydın, 39. Mustafa Şen, 53. Furkan Safi, 34. Erol Yükseker, 61. Cemre Atmaca, 15. İsmail Karakaş, 77. Deniz Keskin, 51. Yasin Öztop, 99. Murat Batuhan Abdikoğlu
Yedekler
25. Hüseyin Genç, 9. Bekir Turaç Böke, 22. Ramazan Özcan, 8. Metehan Civelek, 17. Doğukan Delimehmet, 55. Emir Kaan Erik, 69. Mustafa Dündar
Teknik Sorumlu
İlker Erdem
Goller
Murat Batuhan Abdikoğlu,5.dk (f), Deniz Keskin,85.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Yasin Öztop 42.dk, Sarı Kart Murat Batuhan Abdikoğlu 69.dk, Sarı Kart İsmail Karakaş 58.dk, Kırmızı Kart Hüseyin Genç Ms
Oyundan Çıkanlar
Cemre Atmaca 90+3.dk, Mustafa Şen 0.dk, Furkan Safi 80.dk
Oyuna Girenler
Doğukan Delimehmet 90+3.dk, Ramazan Özcan 0.dk, Mustafa Dündar 80.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|1928 Bucaspor
|28
|19
|7
|2
|55
|17
|64
|38
|2
|Diyarbekirspor
|28
|19
|7
|2
|41
|17
|64
|24
|3
|Yeşilyurt Belediyespor
|28
|16
|5
|7
|47
|24
|53
|23
|4
|Ofspor
|28
|13
|10
|5
|41
|30
|49
|11
|5
|Arnavutköy Belediye
|28
|13
|7
|8
|40
|29
|46
|11
|6
|Edirnespor
|28
|11
|8
|9
|33
|31
|41
|2
|7
|Belediye Derincespor
|28
|10
|10
|8
|37
|27
|40
|10
|8
|Fatsa Belediyespor
|28
|10
|8
|10
|22
|28
|38
|-6
|9
|Artvin Hopaspor
|28
|9
|9
|10
|39
|41
|36
|-2
|10
|Kızılcabölükspor
|28
|8
|10
|10
|29
|31
|34
|-2
|11
|Nevşehir Belediyespor
|28
|8
|7
|13
|27
|27
|31
|0
|12
|1877 Alemdağspor
|28
|8
|5
|15
|35
|48
|29
|-13
|13
|Çankaya FK
|28
|8
|4
|16
|23
|46
|28
|-23
|14
|Antalya Kemerspor
|28
|6
|6
|16
|25
|46
|24
|-21
|15
|Payasspor
|28
|5
|8
|15
|28
|48
|23
|-20
|16
|Manisaspor
|28
|1
|9
|18
|20
|52
|12
|-32
Fikstür
|21.04.2021
|Payasspor
|1-3
|Diyarbekirspor
|21.04.2021
|Nevşehir Belediyespor
|0-0
|Kızılcabölükspor
|21.04.2021
|Manisaspor
|1-2
|Edirnespor
|21.04.2021
|Belediye Derincespor
|1-2
|Ofspor
|21.04.2021
|Artvin Hopaspor
|2-2
|Yeşilyurt Belediyespor
|21.04.2021
|Arnavutköy Belediye
|3-1
|Kemerspor 2003
|21.04.2021
|1877 Alemdağspor
|1-2
|Çankaya FK
|21.04.2021
|1928 Bucaspor
|4-0
|Fatsa Belediyespor