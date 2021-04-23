1877 Alemdağ Spor 1 - 2 Çankaya Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor, Çankaya ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. 1877 Alemdağ Spor ve Çankaya karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 28. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor sahasında Çankaya ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki 1877 Alemdağ Spor - Çankaya maçı skoru ne oldu? 1877 Alemdağ Spor, Çankaya Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. 1877 Alemdağ Spor -Çankaya Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



1877 Alemdağ Spor Çankaya Maçının Hakemleri

Barkın Kara(hakem), Ali Kılıç(1. Yardımcı Hakem), Adem Mazlum(2. Yardımcı Hakem), Ahmet Aydın(dördüncü Hakem)

1877 Alemdağ Spor

1877 Alemdağ Spor İlk 11

53. Muzaffer Sarıibrahim, 3. Cenkay Akdoğan, 4. Sertaç Gökaltın, 5. Caner Demircan, 10. Çağlar Özel, 17. Fırat Aras, 20. Emre Dalgalıdere, 21. Yusuf Demir, 27. Serhat Enes Çalışan, 52. Erhan Göç, 81. Oğuzhan Çimen



Yedekler

97. Armağan Önür, 8. Oğuzhan İnci, 14. Alper Atay, 25. Metehan Çakal, 34. Abdülsamet Mert, 61. Ertuğrul Usta, 67. Furkan Demir



Teknik Sorumlu

Mustafa Marangoz



Goller

Yusuf Demir,44.dk (f)



Kartlar

Kırmızı Kart Alper Atay Ms, Sarı Kart Sertaç Gökaltın 76.dk, Sarı Kart Erhan Göç 80.dk, Sarı Kart Fırat Aras 4.dk, Sarı Kart Caner Demircan 90+5.dk



Oyundan Çıkanlar

Sertaç Gökaltın 76.dk, Emre Dalgalıdere 57.dk, Serhat Enes Çalışan 57.dk



Oyuna Girenler

Alper Atay 76.dk, Metehan Çakal 57.dk, Furkan Demir 57.dk

Çankaya

Çankaya İlk 11

1. Beycan Kaya, 7. Mert Kurt, 12. Mücahit Eraydın, 39. Mustafa Şen, 53. Furkan Safi, 34. Erol Yükseker, 61. Cemre Atmaca, 15. İsmail Karakaş, 77. Deniz Keskin, 51. Yasin Öztop, 99. Murat Batuhan Abdikoğlu



Yedekler

25. Hüseyin Genç, 9. Bekir Turaç Böke, 22. Ramazan Özcan, 8. Metehan Civelek, 17. Doğukan Delimehmet, 55. Emir Kaan Erik, 69. Mustafa Dündar



Teknik Sorumlu

İlker Erdem



Goller

Murat Batuhan Abdikoğlu,5.dk (f), Deniz Keskin,85.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Yasin Öztop 42.dk, Sarı Kart Murat Batuhan Abdikoğlu 69.dk, Sarı Kart İsmail Karakaş 58.dk, Kırmızı Kart Hüseyin Genç Ms



Oyundan Çıkanlar

Cemre Atmaca 90+3.dk, Mustafa Şen 0.dk, Furkan Safi 80.dk



Oyuna Girenler

Doğukan Delimehmet 90+3.dk, Ramazan Özcan 0.dk, Mustafa Dündar 80.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 1928 Bucaspor 28 19 7 2 55 17 64 38 2 Diyarbekirspor 28 19 7 2 41 17 64 24 3 Yeşilyurt Belediyespor 28 16 5 7 47 24 53 23 4 Ofspor 28 13 10 5 41 30 49 11 5 Arnavutköy Belediye 28 13 7 8 40 29 46 11 6 Edirnespor 28 11 8 9 33 31 41 2 7 Belediye Derincespor 28 10 10 8 37 27 40 10 8 Fatsa Belediyespor 28 10 8 10 22 28 38 -6 9 Artvin Hopaspor 28 9 9 10 39 41 36 -2 10 Kızılcabölükspor 28 8 10 10 29 31 34 -2 11 Nevşehir Belediyespor 28 8 7 13 27 27 31 0 12 1877 Alemdağspor 28 8 5 15 35 48 29 -13 13 Çankaya FK 28 8 4 16 23 46 28 -23 14 Antalya Kemerspor 28 6 6 16 25 46 24 -21 15 Payasspor 28 5 8 15 28 48 23 -20 16 Manisaspor 28 1 9 18 20 52 12 -32

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