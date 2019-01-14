189 kişinin öldüğü uçağın ikinci kara kutusu bulundu

Endonezya'da 29 Ekim 2018'de 189 mürettebat ve yolcusuyla düşen LionAir uçağının kokpit verilerinin bulunduğu ikinci kara kutusu bulundu.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan havalandıktan 13 dakika sonra düşen Lion Air'e ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının kokpit verilerinin bulunduğu ikinci kara kutusuna da ulaşıldı. Endonezya Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) Genel Başkan Yardımcısı Haryo Satmiko, uçağın kokpit verilerinin CVR cihazının bulunduğunu ancak konum hakkında henüz bir bilgi alamadıklarını söyledi. Satmiko, kara kutunun yerel saatle sabah 09.00 sıralarında bulunduğunu da ifade etti.

Endonezya'da Lion Air'e ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak 29 Ekim 2018'de Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken düşmüş, uçaktaki mürettebat dahi 189 kişi hayatını kaybetmişti. Pilot, havaalanına geri dönüş izni için hava trafik kontrolünden ricada bulunmuş ancak temas kesilmişti. Uçağın uçuş veri kayıtlarının bulunduğu FDR'a 1 Kasım'da ulaşılmıştı.

Yetkililer, uçağın teknik sorunlarla karşılaştığını yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Uçağın ana gövdesine ise henüz ulaşılamadı.

Kaynak: İHA