19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi iptali
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO)'nun seferlerinden ikisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO)'nun seferlerinden ikisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.
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