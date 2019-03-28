19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi iptali

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO)'nun seferlerinden ikisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.