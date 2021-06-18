19- 20 Haziran 2021 hangi sınav var? 19- 20 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Türkiye'yi etkileyen koronavirüs salgınında son zamanlarda vaka sayılarında azalmalar görülüyor. Bu kapsamda hafta sonu 2 gün olan sokağa çıkma yasağı 1 güne indirildi. Buna göre Cumartesi günleri yasak yok Pazar günleri tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. ÖSYM sınavlarının da yasağı denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar sıklıkla araştırmalar yapıyor. Peki 19- 20 Haziran'da hangi sınav var? 19- 20 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı?

19-20 HAZİRAN 2021 HANGİ SINAV VAR?

19 Haziran'da ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS / İngilizce uygulanacak. 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavına (e-YDS 2021/8 İngilizce) girecek adaylar için Cumartesi günü İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri açık tutulacak. Kimliği ile ilgili sorun yaşayanlar sınav öncesi müdürlüklerden yardım alabilecek.

19 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ GÜNÜ 11.00-13.30 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

Adaylar sınava giriş belgelerini aşağıdaki linkten temin edebilir.

e-YDS 2021/8 İngilizce sınava giriş belgesi için TIKLAYINIZ

2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

19-20 HAZİRAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Pandemi nedeniyle Pazar günleri ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır. Hafta içi ve Cumartesi günleri ise yasak 22.00'dan sonra başlamaktadır. 21 Haziran 2021 Pazartesi günü Kabine Toplantısı yapılacak. Yeni kararda Pazar günleri için de yasağın kalkması bekleniyor.